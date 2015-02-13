گروهک تروریستی داعش مولود استکبار برای ترویج اسلام هراسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان سمنان گروهک داعش را مولود استکبار جهانی برای ترویج اسلام هراسی در دنیا معرفی و خاطر نشان کرد: پیامبر فرموده هر کس شمشیری ظالمانه بیرون آورد با همان شمشیر کشته خواهد شد.

وی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را ارج نهاد و تصریح کرد: ندای لبیک ملت ایران به ندای رهبری و تاکید بر حمایت از انقلاب، اسلام و نظام جمهوری اسلامی در گوش جهانیان طنین انداز شد تا افکار بیهوده و باطل دشمنان را به نابودی بکشاند.

خطیب جمعه استان سمنان خنثی شدن توطئه های دشمنان در مذاکرات با درایت رهبری را هم به ملت ایران تبریک گفت و عنوان کرد: طرف های مذاکره می خواهند با دو مرحله ای کردن مذاکرات به بهانه گیری ها و مانع تراشی های خود ادامه دهند ولی رهبر انقلاب با بیان مواظع قاطع ایران تاکید بر شفاف سازی و یک مرحله بودن و برداشته شدن تمام تحریم ها علیه ایران کردند.

شاهچراغی با تاکید بر این که مردم ایران به رغم مشکلات داخلی در این حرکت به دشمنان نشان دادند که یک دست و همصدا در برابر دشمنان هستند اذعان داشت: به انقلاب مسلمانان در یمن و پخش اذان شیعی برای اولین بار از شبکه سراسری این کشور موجب عصبانیت دشمنان اسلام شد و سفارت خانه های آمریکا، انگلیس و فرانسه را در یمن به تعطیلی کشاند.

وی در ادامهع دومین سالگرد شهادت «حسن شاطری» شهید عرصه دفاع مقدس و سازندگی را گرامی و ابراز داشت: این شهید در دوران دفاع مقدس و نیز در سازندگی در ایران و برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان خدمات شایانی داشته است.