تیم ملی والیبال زنان ایران حریفان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا با حضور 16 تیم در چهار گروه مقدماتی برگزار می‌ شود. این رقابتها از روز 30 اردیبهشت ماه آینده به میزبانی کشور چین آغاز می‌شود و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.

گروه‌بندی دور مقدماتی این رقابتها به قرار زیر است:

گروه یک: چین، هند، فیجی و ایران

گروه دو: چین تایپه، سری لانکا، هنگ کنگ و تایلند

گروه سه: ویتنام، مغولستان، ترکمنستان و ژاپن

گروه چهار: فیلیپین، قزاقستان، کره جنوبی و استرالیا

تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین روز این رقابت به مصاف چین می‌رود و در دو مسابقه دوم و سوم خود در دور مقدماتی به ترتیب با تیم‌های فیجی و هند روبرو می‌شود. برنامه دور مقدماتی این رقابت‌ها که در روزهای 30 اردیبهشت تا یکم خردادماه برگزار می شود، به قرار زیر است:

30 اردیبهشت ماه:

گروه اول: چین - ایران و هند - فیجی

گروه دوم: چین تایپه - تایلند و سری لانکا - هنگ کنگ

گروه سوم: ویتنام - ژاپن و مغولستان - ترکمنستان

گروه چهارم: استرالیا - فیلیپین و قزاقستان - کره جنوبی

31 اردیبهشت ماه:

گروه اول: ایران - فیجی و چین - هند

گروه دوم: تایلند - هنگ کنگ و چین تایپه - سری لانکا

گروه سوم: ترکمنستان - ژاپن و ویتنام - مغولستان

گروه چهارم: استرالیا - کره جنوبی و قزاقستان - فیلیپین

یکم خردادماه:

گروه اول: هند - ایران و فیجی - چین

گروه دوم: سری لانکا - تایلند و هنگ کنگ - چین تایپه

گروه سوم: مغولستان - ژاپن و ترکمنستان - ویتنام

گروه چهارم: قزاقستان - استرالیا و کره جنوبی - فیلیپین