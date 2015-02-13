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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۲۱

این حیوانات می‌توانند تقلب کنند!

این حیوانات می‌توانند تقلب کنند!

حیواناتی در طبیعت وجود دارند که با دغل بازی و پوشیدن لباس مبدل سعی می کنند به شکل جانوران دیگر درآمده و از این طریق مقاصدشان را دنبال کنند.

مجله مهر – کیوان ابراهیمی: در طبیعت، همیشه به صلاح نیست که صاف و ساده و رو راست باشید! در واقع، برخی اوقات تظاهر به آنچه که نیستید می تواند جان تان را نجات دهد. «ضجه زن خاکستری» (نام علمی: Laniocera hypopyrra) نام پرنده ای است که در جنگل های بارانی آمازون زندگی می کند. جوجه این نوع پرنده، دارای پرهایی به رنگ نارنجی درخشان به همراه نقاط سیاه پر تعداد است. برای این جوجه بی دفاع که هنوز نمی تواند پرواز کند و سریع بدود، بهترین راه در امان ماندن از شکارچیان روی آوردن به فریب کاری است. این جوجه طوری ظاهرسازی و رفتار می کند که انگار یک کرم ابریشم پر موی سمی است؛ به این طریق شکارچیان حتی جرات نزدیک شدن به این پرنده را پیدا نمی کنند.

حیوانات متقلب

جانورشناسان همچنین مشاهده کرده اند هنگامی که لانه این پرنده خراب شود، جوجه های آن مثل جوجه سایر پرندگان گریه و طلب غذا نمی کنند، بلکه در عوض سر خود را به شکل عجیب و غریبی که شباهت به حرکت کرم ها دارد، تکان می دهند.

حیوانات متقلب

برای پروانه ها، زنبورها و سایر حشرات گرده افشان در مالزی، انتخاب گلی که بتوانند شیره آن را بمکند و از این طریق تامین غذا کنند، اصلا آسان نیست زیرا برخی گل ها، جانوری با لباس مبدل را درون خود میزبانی می کنند. برای مثال همانطور که در عکس زیر می بینید، آخوندک ارکیده می تواند با مبدل پوشی و استتار در یک گل ارکیده مخفی شده و به کمین شکار بنشیند. بر خلاف پوست سبز یا قهوه ای بسیار از آخوندک ها، آخوندک ارکیده (نام علمی: Hymenopus coronatus) رنگی در مایه های سفید و صورتی دارد و دارای نوعی لوب های گلبرگ شکل روی پاهای خود است که شباهت بسیاری به گل ارکیده دارد. از این جهت است که این جانور می تواند روی گل های ارکیده نشسته و بدون نیاز به پنهان شدن، با آمدن حشرات دلی از عزا درآورد

حیوانات متقلب

هشت پای تقلیدگر (نام علمی: Thaumoctopus mimicus) جانور خبره دیگری در امر دغل بازی است که با امکان تغییر شکل و رنگ خود می تواند ادای جانوران بسیاری را درآورد. این خصوصیت هشت پای تقلیدگر در سال ۱۹۹۸ کشف شده و این جاندار قادر است شکل قلاب های سمی شیرهای دریایی، حرکت مارهای دریایی راه راه و نحوه شنای ماهی های پهن را تقلید کرده و به این صورت جعل هویت انجام دهد.

حیوانات متقلب

اما این همه ماجرا نیست. به شهادت برخی غواصان، شقایق دریایی، ستاره دریایی، خرچنگ و ده ها موجود دیگر نیز قادر به تقلید ظاهر و رفتار جانداران دیگر هستند.  

کد مطلب 2494506

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    نظرات

    • مرتضي ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خيلي خوب بود
    • هومن ۰۸:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      احسن الخالقين.

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