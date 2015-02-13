مردم با حضور حماسی خود وحدت را بار دیگر به رخ دشمنان نظام کشاندند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با تشکر از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال در این استان، ادامه داد: مردم بار دیگر با حضور حماسی خود همبستگی و وحدت خود به رخ دشمنان این نظام کشاندند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یادآور شد: دهه فجر فرصتی مناسب بود که اقدامات نظام برای کشور برای مردم بیان شود.

حضور حماسی مردم در راهپیمایی امسال پیام های بسیاری داشت

حجت الاسلام محمد علی نکونام گفت: حضور حماسی مردم در راهپیمایی امسال پیام های بسیاری داشت.

وی عنوان کرد: یکی از پیام ها این بود که مردم با حفظ انقلاب خود همپنان در صحنه هستند و از آرمان های انقلاب دست نخواهند کشید.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات، گفت: باید در مذاکرات باید عزت ایران مورد توجه مذاکره کنندگان باشد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام بیان کرد: هم اکنون به برکت انقلاب اسلامی توسعه و پیشرفت های در کشور ایجاد شده است و باید این پیشرفت ها وتوسعه ها بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: باید به نقاظ محروم بیشتر توجه کرد وهمه مناطق از توسعه و پیشرفت برخوردار شوند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام ادامه داد: انقلاب اسلامی نقش موثری در توسعه و پیشرفت کشور در دوران بعد از انقلاب داشت و نقش انقلاب در محرومیت زدایی در مناطق مختلف کشور بسیار قابل توجه است.