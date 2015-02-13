مذاکرات با روند فعلی به توافق نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفرتاجی در خطبه های این هفته چناران بیان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری این موضوع را كاملا برای آمریكایی‌ ها روشن کرد كه شرایطی وجود دارد كه تحت آن شرایط، ایران توافق نكردن را به تن دادن به یك توافق‌ تحمیلی ترجیح می‌ دهد.

وی افزود: بر خلاف آنچه بسیاری می ‌پندارند اتخاذ این موضع به‌ جای این‌كه آمریكا را سرسخت كند به طور حتم منعطف ‌تر خواهد كرد.

وی بیان کرد: آمریكا اگر تا دیروز دچار این توهم بود كه ایران چاره‌ ای جز توافق با هر شرایطی ندارد اما در حال حاضر فهمیده است كه برخی از اشكال توافق وجود دارد كه ایران در رد كردن آن ‌تردید نمی‌ كند.

دشمن به دنبال تحریف انقلاب است

تاجی همچنین با بیان اینکه دشمنان و عوامل داخلی به تحریف انقلاب اسلامی روی آورده و درصدد هستند نسل جوان کشور را نسبت به اصل و اساس انقلاب بدبین کنند افزود: آنها تصمیم دارند تا درستی حرکت پدران‌شان در پدید آوردن انقلاب را با پرسش‌های متعدد روبه‌رو کنند.

وی هشدار داد: باید هوشیار بود و توجه داشت که دست‌هایی ناپاک فعال شده و انقلاب اسلامی را در معرض خطر تحریف قرار داده است.

امام جمعه چناران افزود: نقطه هدف در سناریوی تحریف انقلاب اسلامی، تطهیر رژیم منحوس پهلوی از تمامی زشتی‌هایی است که زمینه‌ساز پدید آمدن انقلاب شد و در این سناریو و نقشه شیطانی، سناریونویسان در تلاش هستند تا بر قامت رژیم خائن پهلوی اعم از پدر و پسر لباس خدمت بپوشانند.

وی افزود: آنها می خواهند القا کنند که اگر در ایران انقلابی رخ نمی‌داد اکنون ایران در ردیف ۱۰ کشور پیشرفته و صنعتی جهان قرار داشت.

وی ادامه داد: دروغ‌ پردازی‌ها نسبت به قبل از انقلاب با مستند هایی در شبکه های ماهواره ای معاند با تکنیک‌ها و روش‌هایی صورت پذیرفته که مخاطب جوان و غیرمطلع از تاریخ انقلاب، به‌راحتی متوجه این دروغ‌ها نمی‌شود.

امام جمعه چناران تصریح کرد: به ‌طور قطع اگر رسانه ملی و دیگر مجموعه‌های متولی امور آموزشی و تبلیغی با استفاده از شیوه‌های نوین رسانه‌ای و تبلیغی بتوانند واقعیت‌های دردناک دوران پهلوی را برای جوانان در دهه چهارم انقلاب اسلامی ترسیم کنند، آنان به یک قضاوت درست خواهند رسید.

وی افزود: باید آنها را به این واقعیت آشنا کرد که اگر ما هم به جای پدران‌مان بودیم علیه آن رژیم فاسد دیکتاتور و وابسته انقلاب می‌کردیم و ایران عزیز را از شر آن رژیم منحوس و اربابانش رها می‌ساختیم.

ملت ایران اقتداروعزت خودرا به رخ جهانیان کشید

امام جمعه چناران گفت: مردم انقلابی ایران با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن باردیگراقتدار وعزت خود را به رخ جها نیان کشیدند.

وی گفت:راهپیمایی‌های مردمی نشان داد كه این نوع بزرگداشت در وهله‌ اول الهام گرفته از ماهیت انقلاب اسلامی بوده و در وهله‌ دوم بیانگر استمرار مردمی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: همچنان كه هیچ انقلابی بدون حضور مردمی اتفاق نمی‌ افتد تداوم هر انقلابی نیز منوط به حضور مردم در صحنه است و این حضور در انقلاب اسلامی ایران به عینه اثبات شده است.

وی ادامه داد: راهپیمایی‌ های مردمی یكی از جلوه‌ های باشكوه حضور و همبستگی مردم است و اصولاً حركت‌ های جمعی و حمایتی توده‌ های مردم از قبیل راهپیمایی، اراده‌ جمعی و همبستگی آن توده‌ ها را نشان می ‌دهد.

امام جمعه چناران بیان داشت: راهپیمایی‌ ها گذشته از آن كه نشانگر همبستگی و وحدت مردم است حركتی در راستای پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و شاخص ه‌ای بیداری و آگاهی مردم در برابر دشمنان داخلی و خارجی است.

حجت الاسلام تاجی گفت: اهمیت این شاخص در تداوم و ادامه آرمان‌های انقلاب در حدی است كه می‌ توان گفت چنانچه حمایت‌ های مستمر و گسترده مردم در حوادث پس از انقلاب در بیش از دو دهه اخیر صورت نمی‌ گرفت انقلاب دچار تزلزل و ناپایداری می‌ گردید.

وی اذعان داشت: به عبارتی حضور مردم در راهپیمایی‌ های ۲۲ بهمن‌ ماه در جهت حفظ ارزش‌های انقلاب بیانگر آن است كه انقلاب اسلامی در سال ۵۷ به اتمام نرسیده و همچنان در مسیر تحقق اهداف خود پیش می‌ رود.

وی افزود: درعظمت انقلاب اسلامی و حرکت بزرگ ملت تاریخ‌ ساز ایران همین بس که پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام دینی با ماهیتی متفاوت از حکومت‌ها ی عرفی و سکولار در ایران، تمامی قدرت‌های شیطا نی و سلطه‌گر غربی و شرقی به همراه دیگر دولت‌های دیکتاتور و مرتجع در برابرش صف‌ آرایی کردند.

وی ادامه داد: طی ۳۶ سال گذشته، لحظه‌ای را نمی‌توان به یاد آورد که ملت ایران فارغ از فشارها، توطئه‌ها و تهدیدهای نظام سلطه و متحدانش بسر برده باشد اما با وجود همه این دشمنی‌ها، اکنون انقلاب اسلامی جهانی شده، جمهوری اسلامی به‌ بزرگترین قدرت منطقه تبدیل شده و تحولات در منطقه و جهان به نفع جریان انقلاب اسلامی در حال رقم خوردن است.