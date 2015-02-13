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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

انتقال ۵ محکوم ایرانی از تایلند به کشور

انتقال ۵ محکوم ایرانی از تایلند به کشور

مشاور وزیر دادگستری گفت: ۵ تبعه ایرانی محکوم به حبس در تایلند، بامداد امروز جمعه برای گذراندن ادامه محکومیت‌شان به کشور منتقل شدند.

شاهرخ هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: محکومان 5 مرد بودند، که صبح جمعه از فرودگاه امام خمینی (ره) برای گذراندن ادامه محکومیت‌شان به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی افزود: انتقال این محکومان بر اساس موافقت‌نامه انتقال محکومین بین دو کشور و پس از طی تشریفات قانونی و انجام هماهنگی‌های لازم بین مقامات قضایی طرفین، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و سفارت کشورمان در تایلند، صورت پذیرفت، جرم این افراد هم مواد مخدر بوده است.

 هم اکنون حدود 160 تا 170 تبعه ایرانی به دلایل مختلف در زندان‌های تایلند به سر می‌برند.

کد مطلب 2494511

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