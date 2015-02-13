ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز تاکید کرد:انقلاب اسلامی ایران یک حقیقت تابناک و یک سخن حق و جاذبه داری است که در عمق وجود انسان های آماده و دل های مستعد نفوذ کرده و نفوذ می کند.

وی یادآور شد: از همان آغاز که امام(ره) ندای انقلاب اسلامی را سر داد دل های مشتاق و مستعد به سمت او گرایش پیدا کرد و راه افتادند و تا به امروز هم این گرایش ادامه دارد و همواره رویش هایی را در انقلاب شاهد هستیم و اساساً معنای انقلاب اسلامی چیزی غیر از این نیست.

آیت الله ایمانی افزود: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی فکری است که نیازی به سلاح نظامی ندارد و خود به خود دل ها را فتح می کند و شما می بینید انسان هایی در تمام کشورهای جهان و پنج قاره عالم مجذوب انقلاب اسلامی شده اند و به دنبال انقلاب اسلامی راه افتادند و در راه انقلاب اسلامی فداکاری می کنند.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: علت اینکه دشمن این دشمنی را از آغاز با انقلاب اسلامی شروع کرد همین حقیقت، سخن حق، جاذبه معنوی و مغناطیس قلب ها و فکرهاست زیرا او می بیند منافع نامشروعش در دنیا به خطر افتاده و لذا دشمنی را با انقلاب اسلامی آغاز کرد و ادامه داده است.

وی ادامه داد: بعضی ها خیال می کنند دشمنی غرب به خاطر برخی از موضع گیری ها است که شخصیت ها داشتند و دارند، به خاطر مواضع بعضی از دولت ها است در حالیکه نه آمریکا و غرب و نه نظام سلطه نمی تواند هویت انقلاب اسلامی را بپذیرد.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: هویت انقلاب اسلامی یعنی هویت فکری و فرهنگی که دل ها و قلب ها را تسخیر می کند.

نماینده ولی فقیه در فارس افزود: ما در بعضی از دولت ها که خیلی هم به غرب نزدیک شده بودند شاهد بودیم در همان دوران که دولت هایی خیلی دم از رابطه با آمریکا و غرب می زدند و چراغ سبز نشان می دادند بزرگ ترین توهین و تحقیر به ملت ایران توسط رئیس جمهور همان دوره به ملت ما روا داشته شد، مگر رئیس جمهور آمریکا در دوره اصلاحات نگفت ملت ایران محور شرارت هستند و ایران محور شرارت است.

وی یادآور شد: آن دولت که با آمریکا دشمنی ظاهری نداشت و ارتباط خوبی داشتند و روابط در گفتار و مواضع سیاسی نرم بود در عین حال می بینیم رئیس جمهور آمریکا ملت ایران را محور شرارت معرفی می کند.

آیت الله ایمانی افزود: ملت مسلمان ما در 22 بهمن پاسخ قاطع و کوبنده به این یاوه سرایی ها و دشمنی ها داد و عملاً اعلام کرد که از اصول خود دست برنمی دارد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نمی کند اگر عزت باشد استقلال است، اگر عزت باشد سیاست خوب است ، اگر عزت باشد به اقتصاد خوب خواهیم رسید، همه چیز در سایه این است که یک ملت عزیز باشد و به عزت خودش آگاه و آشنا باشد و ملت ایران در 22 بهمن از عزت و شرافت خودش دفاع کرد به همین جهت رهبر معظم انقلاب فرمودند «ما مذاکره را قبول داریم و تیم مذاکره کننده مورد تأیید ما است و توافق خوب را هم می پذیریم اما توافقی که بر سر عزت ما مصالحه کند بر سر حرمت ملت ما مصالحه نماید آن توافق مورد قبول نیست».

آیت الله ایمانی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همچون یک نگهبان دقیق، اوضاع جهان را رصد می کنند و مسیر مذاکره را مشخص کردند اگر دشمن پذیرفت بسیار خوب و همه تحریم ها برداشته شده است و اگر نپذیرفت ما برای کند کردن تحریم ها راه های فراوانی داریم.

وی ادامه داد: با روشی که به مردم تکیه کنیم، به درون توجه داشته باشیم، اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار بدهیم، مسئله صرفه جویی در هزینه را ببینیم، بازی های سیاسی و جناح بندی ها را دور بریزیم ، به فکر مردم باشیم و برای وضع مردم تلاش کنیم ، می توانیم تیغ تحریم ها را کند کنیم که نتواند ما را فلج کند و از بین ببرد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد:طبیعی است که تحریم مشکلاتی داشته و خواهد داشت اما آنچنان نیست که ما راه برون رفت از مشکلات نداشته باشیم.