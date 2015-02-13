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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۵۹

سرلشکر فیروز آبادی:

صنعا در امنیت کامل به سر می برد/آمریکا به دنبال توطئه است

صنعا در امنیت کامل به سر می برد/آمریکا به دنبال توطئه است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: امروز با استقرار انقلابیون در پایتخت یمن و قرار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در کنترل نیروهای انقلاب، پایتخت این کشور از امن‌ترین مناطق منطقه به حساب می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی تحولات یمن و دستاوردهای جدید انقلابیون این کشور اظهار کرد: امروز با استقرار انقلابیون در پایتخت یمن و قرار گرفتن مراکز نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در کنترل نیروهای انقلاب، پایتخت این کشور از امن ترین مناطق منطقه به حساب می آید.

وی افزود: از رفتار آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها بوی توطئه بر می آید، آنها به دنبال حیله گری و جو سازی هستند.

سرلشکر فیروز آبادی با بیان اینکه در یمن ناامنی در کار نبوده، مگر اینکه آمریکایی ها و دنباله رو های اروپایی آنها بخواهند آن را ایجاد کنند تصریح کرد: آنها کاری از دستشان بر نمی آید، چرا که در کشور یمن چیزی در اختیارشان نیست! اگر کاری می توانستند بکنند طی یکی دو سال گذشته که در ارکان حکومت نفوذ داشتند انجام می دادند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بهتر است آمریکا، انگلیس و فرانسه دست از خباثت و رسوایی بردارند و از سفرا و مأمورین فراخوانده خود از "صنعا" سوال کنند که در یمن چه خبر است؟

سرلشکر فیروزآبادی در پایان با توصیه به آمریکایی ها و دیگر دشمنان انقلاب یمن برای عبرت گرفتن از آنچه در عرصه ی دشمنی با ملت ایران به دست آورده اند، خطاب به سران مغرور و بی خرد آنها گفت: بهتر است بیش از این مانند آنچه در ایران برای خود نفرت آفریده اند، در یمن چنین نکنند.

کد مطلب 2494517

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