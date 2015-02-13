گزینه روی میز ملت ایران حضور در صحنه است/خشکسالی در کشور جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبههای نماز جمعه این هفته زنجان افزود:مردم در راهیپمایی ۲۲ بهمن پاسخ دندانشکنی به دشمنان داده و با حضور خود انقلاب اسلامی را بیمه کردند.
وی ادامه داد: مردم با حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن به گزینه روی میز اوباما پاسخ دندانشکنی دادند و حضور مردم در صحنه گزینه روی میز ملت ایران برای مقابله با توطئههای دشمنان است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: گزینه روی میز ملت ایران عاشورا، ماه رمضان و همه اعتقادات آنان و حضور در صحنه است و مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن به توطئههای ۳۶ ساله استکبار پاسخ دادند.
حجت الاسلام خاتمی خشکسالی در استان و کشوررا جدی عنوان کردوگفت: برخی افراد از روی انصاف و با قاعده از نعمت آب استفاده نمیکنند که این امر موجب مشکل می شود.
وی با اشاره به بارش باران الهی در استان بر ضرورت شکرگزاری در این زمینه تاکید کرد و افزود: شکر به سه صورت زبانی، قلبی وعملی نمود مییابد.
حجت الاسلام خاتمی فعالیت ۷ هزار و ۲۰۰ چاه غیر مجاز و ۱۰ هزار چاه مجاز در استان زنجان را یادآور شد و ادامه داد: باید با مدیریت درست و مصرف بهینه در مصرف آب صرفهجویی کرد تا آیندگان نیز از این نعمت الهی استفاده کنند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه ایران دو برابر کشورهای پیشرفته اروپایی برق مصرف میکندگفت: زبان شکر گذاری اقتضاء میکند مصرف به جا و به اندازه باشد تا دیگران نیز از این نعمت الهی استفاده کنند.
حجت الاسلام خاتمی به سالروز صدور حکم تاریخی امام خمینی (ره) در خصوص سلمان رشدی اشاره کرد و گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، اسلام در جهان مطرح شد و همه تلاش استکبار مقابله با اسلام و اسلام سیتزی آغاز شد.
وی با بیان اینکه یکی از راههای دشمن نامناسب نشان دادن چهره اسلام، اسلام هراسی و توهین به مقدسات بود افزود: چاپ کتاب آیات شیطانی در این راستا بود و در این کتاب به پیامبر گرامی اسلام، اهل بیت عصمت و طهارت و زنان پیامبر توهین شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: اگر حکم ارتداد سلمان رشدی قاطعانه این حکم اجرا میشد الان توهین به پیامبر و اسلام در قالب کاریکاتور و عکس صورت نمیگرفت.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه از دیدگاه مقام معظم رهبری توافقی که انجام بگیرد موافقم اما با توافق بد موافق نیستم، افزود:رهبری توافق نکرد را از توافق بد بهتر میدانند چرا که توافقی که به ضرر منافع ملی و تحقیر ملت ایران تمام شود از دیدگاه انقلاب اسلامی پذیرفتنی نیست.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به ۲۹ بهمن سالروز قیام مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای قم که شتاب بیشتری به انقلاب داد، افزود: این روز موجب ادامه روند انقلاب اسلامی و شتاب بخشی به فعالیتهای انقلابی مردم ایران شد.
حجت الاسلام خاتمی به ۲۹ بهمن سالروز تعطیلی سفارت رژیم جعلی اسرائیل در ایران اشاره کردوگفت: مردم ایران اسلامی با دشمنشناسی و پایبندی به اصول و مبانی انقلاب در ۳۶ سال گذشته در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کردهاند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه مسئولان تلاش میکنند تا حربه تحریم را از دست دشمن قدار بیرون بیاورند افزود: اگر توافقی صورت بگیرد بهتر است اما اگر توافقی صورت نگیرد در داخل راهکارهای بسیاری وجود دارد که حربه دشمن را کند میکند.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه حربه تحریم کارساز نیست و با توجه به داشتهها و ظرفیتهای داخلی میتوان این حربه را کند کرد، تصریح کرد: دستهای ملت ایران بسته نیست و آمریکا آن طرفی است گیر افتاده است.
وی از حضور مردم زنجان در مراسم ترحیم آیتالله محمد خاتمی تقدیر کرد و گفت: آیتالله خاتمی عمر با برکت خود را در راه تعلیم و تربیت حوزویان سپری کرد.
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