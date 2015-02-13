به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون کشتی، در این مراسم محمدعلی چمیانی بعنوان مربی سازنده و برتر سال در سه رده سنی کشتی فرنگی 30 سکه طلا و حق سفره سالیانه دریافت کرد.

همچنین علی شکری‌پور، حسین نقیبی و مهدی قاسمی جو مربیان سازنده برتر کشتی آزاد به ترتیب در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان هر کدام 10 سکه طلا دریافت کردند. ضمنا در این مراسم 20 سکه طلا به حمید سوریان و مسعود اسماعیل‌پور برترین فرنگی و آزادکار سال (با نظر مردم در نظرسنجی سایت رسمی فدراسیون کشتی) اهداء شد.

بانک پاسارگاد جوایز مربیان و کشتی گیران برتر سال فنی 93 - 92 را به مربیان و کشتی گیران (در مجموع 100 سکه) اهداء کرد.