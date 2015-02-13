مردم جهان با جاذبه های گردشگری ایران بیگانه اند

به گزارش خبرنگار مهر، «طالب ریفاعی» در سفر به ایران روز جمعه در بازدید از آرامگاه فردوسی در جمع خبرنگاران گفت: زیر ساخت های گردشگری و امکانات تفریحی در ایران در طی سال های گذشته رشد بسیار مناسبی داشته و لذا فرصت مغتنمی است تا گردشگران جهان ضمن بازدید از ایران از این ظرفیت ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم جهان در خصوص جاذبه های تاریخی ایران بیگانه هستند بیان کرد: باید از طریق راه های مختلف این آگاهی را برای مردم جهان ایجاد کنیم.

وی حضور خود در ایران را به معنای عزم سازمان جهانی گردشگری در راستای رونق صنعت گردشگری در ایران عنوان کرد و گفت: سازمان جهانی گردشگری در این راستا تمامی ظرفیت خود را برای معرفی ایران به جهان بکار خواهد گرفت.

وی ابراز داشت: سازمان جهانی گردشگری می تواند با اتصال سایت های گردشگری ایران به وب سایت های سازمان جهانی گردشگری به تبلیغ برای جاذبه ها و معرفی آثار گردشگری ایران بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه مردم مجاور جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی نیز باید آموزش های لازم را فرا بگیرند ادامه داد: آموزش مردم و همجوار جاذبه های فرهنگی خود می تواند به جذب گردشگر کمک کند.

ریفاعی ظهر امروز در بازدید از آرامگاه فردوسی در شهر طوس همچنین اذعان داشت: مشهد شهر بسیار جذاب و دارای آثار فرهنگی بسیاری است و به نظر من قلب ایران به شمار می رود.

وی بیان کرد: ای کاش در این سفر تمام مردم دنیا همراه من بودند تا از جاذبه های تاریخی ایران و مشهد لذت می بردند.

وی گفت: گردشگری موجب انتقال پیام صلح و دوستی در دنیا می شود و لذا رونق این صنعت می تواند صلح را در دنیا حاکم کند.