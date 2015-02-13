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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

واکنش مقتدی صدر به حادثه کارولینای آمریکا

واکنش مقتدی صدر به حادثه کارولینای آمریکا

رهبر جریان صدر ضمن محکوم کردن کشته شدن سه مسلمان در کارولینای آمریکا از سکوت رسانه های غربی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، مقتدی صدر رهبر جریان صدر با اشاره به کشته شدن سه دانشجوی مسلمان در یکی از ایالتهای آمریکا ضمن محکوم کردن آن تاکید کرد: این خشونت رو به رشد از سوی برخی از آمریکایی های که جنایتکاران تروریست نامیده می شود سر می زند این حادثه در کشور مدعی آزادی و مبارزه با تروریسم رخ می دهد و دیگر این که در راستا جنگ علیه دین اسلام و احکام و افراد مقدس آن است.

رهبر جریان صدر افزود: این حادثه پس از حادثه شارل ابدو و تبلیغات مغرضانه شدید پس از آن علیه مسلمانان رخ می دهد.این رسانه های دروغگو و فریبکار چرا واکنشی در قبال حادثه کارولینا انجام نمی دهند.اگر یهودیان انسان هستند مسلمانان نیز انسانند.

وی تاکید کرد: نوعی اهمال و همکاری از سوی دستگاههای ذی ربط آمریکایی در قبال این حادثه وجود دارد.

شایان ذکر است که مردی در آمریکا در 11 فوریه سال جاری میلادی با تیراندازی در نزدیکی دانشگاه نورث در کارولینای آمریکا سه مسلمان که یکی از آنها دانشجوی سال سوم داندانپزشکی بود را به ضرب گلوله به شهادت رساند.

کد مطلب 2494523

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