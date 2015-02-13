به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تلگراف، يكي از نقاشي‌هايي كه مدت‌ها بود مفقود شده بود و بعد از انجام آزمايش‌هاي نور فلورسنت باور مي‌رود كه توسط لئوناردو داوينچي كشيده شده باشد، از يكي از گاوصندوق‌هاي بانكي در سويس مصادره شد. اين اتفاق بعد از اين افتاد كه پليس ايتاليا اعلام كرد اين نقاشي به طور غيرقانوني صادر شده‌ است و اين خطر وجود دارد كه به قيمت 90 ميليون پوند در بازار سياه به فروش برسد. در نتيجه پليس سويس روز سه‌شنبه به درخواست پليس ايتاليا نقاشي «ايزابل دِ استه»، يكي از زنان اشراف‌زاده دوران رنسانس را از بانكي در لوگانو بيرون كشيد.

اين نقاشي بعد از اينكه مدت قرن‌ها مفقود شده بود، سال 2013 در ميان مجموعه‌اي از 400 اثر هنري ديگر كه در گاوصندوق اين بانك سويسي نگهداري مي‌شدند پيدا شد. مسئولان رسمي از موجوديت و كشف اين نقاشي باخبر شدند، اما اين اثر هنري باري ديگر گم شد. تابستان سال گذشته و طي تحقيقاتي درباره سوء استفاده مالياتي، بار ديگر نشاني از اين نقاشي ديده شد و در نهايت آخرين بار وقتي يك وكيل ايتاليايي سعي در مذاكره فروش غيرقانوني آن به قيمت 120 ميليون يورو (89 ميليون پوند) داشت، اثري از آن ديده شد. پليس ايتاليا اعلام كرد وقتي متوجه شد كه مذاكرات براي فروش آن به مرحله‌اي پيشرفته رسيده بودند، تصميم به ضبط آن گرفت.

پيگردكننده قانوني ايتاليايي در بيانيه‌اي اعلام كرد: وقتي اين نقاشي بار ديگر به ايتاليا بازگردد، مي‌توانيم تحقيقات بيشتري را روي آن انجام دهيم تا صاحب اصلي آن را مشخص كنيم.

به نظر مي‌رسد اين اثر هنري نسخه كاملا نقاشي شده طراحي اوليه‌اي باشد كه لئوناردو داوينچي در سال 1499 در منطقه لومباردي كشيده بود. طراحي مداد اصلي آن در موزه لوور پاريس قرار داده شده است. داوينچي اين نقاشي را بعد از ملاقات با ايزابلا دِ استه، كه از تاثيرگذارترين شخصيت‌هاي زن دوران خود و همچنين يكي از حاميان اصلي هنر بود، كشيد. مراحل تعيين قدمت نقاشي نشان مي‌دهد كه 95 درصد احتمال وجود دارد كه اين نقاشي بين سال‌هاي 1460 تا 1650 كشيده شده باشد و همچنين آزمايش‌هاي ديگر ثابت كردند كه رنگ‌هاي استفاده شده روي بوم نقاشي با رنگ‌هاي استفاده شده توسط نابغه هنري دوران رنسانس هم‌خواني دارد.

يكي از واحدهاي ويژه هنر و اجناس عتيقه پليس كارابينيري مي‌گويد تحقيقات هنوز ادامه دارند تا مشخص شود چطور اين نقاشي به طور مخفي به سويس فرستاده شده بوده و اعلام كرده احتمال دستگيري افراد ناشناخته بيشتري در زمينه صدور غيرقانوني كارهاي هنري وجود دارد.