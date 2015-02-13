به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدغلامرضا هاشمی در خطبه های امروز نماز جمعه بوشهر ضمن تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمائیی 22 بهمن، اظهار داشت: امسال شاهد حضور گسترده مردم از اقشار مختلف مردم در راهپیمائی بودیم که مردم بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب اعلام کردند.

وی حضور گسترده مردم در این راهپیمائی را بیانگر وحدت و انسجام مردم دانست و تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب و شهدا تجدید پیمان کردند.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به دشمنی‌ها و دسیسه‌های آمریکا و هم‌پیمانانش بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: دشمنان راه‌های مختلفی را برای ضربه‌زدن به این نظام و انقلاب امتحان کرده‌اند ولی مردم همیشه آنها را ناکام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران راه آزادی‌خواهی را انتخاب و در سایه هدایت مقام معظم رهبری از این اتحاد خود کوتاه نمی آیند، اضافه کرد: باد و باران و گرد و خاک و تحریم نمی‌تواند مانع حضور گسترده مردم در راهپیمائی شود.

حجت الاسلام هاشمیخواستاار تلاش جدی همه مسئولان برای رفع مشکلات و تامین خواسته‌های مردم شد و بیان داشت: ترویج اسلام ستیزی و اسلام هراسی در سطح دنیا همواره از اهداف مهم دشمنان اسلام بوده است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید در یک جلسه همه توافقات، جزییات و کلیات مذاکرات هسته ای رفع شود، ادامه داد: طرف مذاکرات به‌ویژه آمریکا زیاده‌خواه هستند ولی ملت ایران خواستار توافق کامل هستند.