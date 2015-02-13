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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸

برخورد قانونی با افزايش نرخ كرايه تاكسی ها در سال جاری

برخورد قانونی با افزايش نرخ كرايه تاكسی ها در سال جاری

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران گفت: تا این لحظه هیچ گونه افزایش قیمتی در نرخ کرایه های تاکسی در شهر تهران نداشته ایم و قیمت مصوب سال ۹۳ همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آرام با اشاره به بحث تغییر و یا عدم تغییر نرخ کرایه های تاکسی در ماه پایانی سال در تهران اظهار داشت: طبق روال سال های گذشته، در اواخر بهمن ماه، شورای اسلامی شهر تهران، بر حسب پیشنهاد شهرداری پایتخت، اقدام به تغییرات نرخ کرایه های تاکسی در ماه های پایانی سال می کند که عموما نزدیک به ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت اعمال می شود.

وی تاکید داشت: در صورت ابلاغ این پیشنهاد، موضوع در کمیته انطباق مورد بررسی قرار گرفته و با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری تهران نظر رسمی استان اعلام خواهد شد.

معاون فرماندار تهران خاطرنشان کرد: البته تا این لحظه هیچ گونه افزایش قیمتی در نرخ کرایه های تاکسی در شهر تهران نداشته ایم و قیمت مصوب سال ۹۳ همچنان پابرجاست و اگر بنا به تغییر باشد به طور قطع از مجاری رسمی اعلام خواهد شد.

آرام در پایان تصریح کرد: کمیته انضباطی سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی نز در این مدت به شکل ویژه فعال است و با متخلفین و تغییر دهندگان نرخ کرایه های تاکسی پیش از ابلاغ  رسمی برخورد قانونی و لازم صورت خواهد پذیرفت.

کد مطلب 2494528

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