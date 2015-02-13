تحریم خلاف حقوق بشر است/ لزوم حفظ کرامت مردم ایران در مذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با بیان اینکه تحریم ها حتی به ضرر مردم آمریکا هم تمام می شود، اظهار داشت: نه تنها دولت ها از این تحریم ها بهره نمی برند بلکه ملت های آنها نیز تحت فشار قرار می گیرند و حتی در تحریم های آمریکا علیه ایران، مردم آمریکا نیز متضرر می شوند.

وی عنوان کرد: عربستان هم که امروز اقداماتی علیه ایران انجام می دهد و نفت خود را به ارزانی در بازار عرضه می کند، در صدد آن است که کشورهای اسلامی پا نگیرند و این به ضرر مردم عربستان است.

ناصری با بیان اینکه حرکت ما در مسیر دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای، یک حرکت عادی و طبیعی است و دانش هسته ای را همه ملتها می توانند داشته باشند، خاطرنشان کرد: ما به دنبال بمب هسته ای نیستیم و طرفهای مذاکره کننده ما نیز این موضوع را به خوبی می دانند اما بهانه جویی می کنند تا ایران را از پیشرفت باز بدارند و با تحریم ها می خواهند اقدامات خود را محکمتر کنند.

امام جمعه یزد ادامه داد: ما اگر تن به مذاکره دادیم برای این بود که به دنیا بفهمانیم ایران نیرنگ و حیله ای در کارش نیست اما آمریکا پس از این همه مذاکره در نهایت دوباره به تحریم روی آورد و این خلاف حقوق بشر است.

وی با طرح سئوالی عنوان کرد: اینکه مردم را به واسطه تحریم ها تحت فشار قرار می دهید، حقوق بشر نیست؟ و اینکه از حضور عده ای بی حجاب در خیابان ها و در ملأ عام جلوگیری شود، موضوع حقوق بشری است؟ و آیا اسلام گفته که عربستان نفت را به این روش به بازار عرضه کند تا دنیای اسلام و کشورهای اسلامی دچار فقر شوند؟

ناصری تاکید کرد: به نظر من باید در دنیا فریاد بزنیم و در محاکم بین المللی از این نقض حقوق بشر شکایت کنیم و مسئولان نیز محکم بایستند و از این موضوع دفاع کنند و خیالشان آسوده باشد که ملت ما همواره همراه و پایدار بوده است.

وی تصریح کرد: آمریکا در مذاکرات فقط وقت گذرانی کرد و اکنون نیز عربستان را علیه ایران شورانده و می خواهد از این طریق ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد تا ملت ما از پا در بیاید اما رهبری به خوبی این را درک کردند و فرمودند: «ما مذاکره خوب می خواهیم» بنابراین عظمت و کرامت مردم ایران باید در مذاکرات حفظ شود.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود از مردم در سراسر ایران اسلامی به ویژه مردم استان یزد برای حضور پرشکوه و گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و افزود: در دنیایی که حاکمان آن با زد و بند روی کار می آیند و در حکومتشان تنها به خواسته های خود و حزب و گروهشان می پردازند، ایران اسلامی حکومت الهی را حاکم کرده و سیره ائمه اطهار (ع) و احکام دین مبین اسلام در کشور جاری و ساری است.