حضور مردم در صحنه و حمایت آنها زمینه ساز تداوم انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه عنوان کرد: حضور مردم در صحنه و حمایت آنها از انقلاب اسلامی از بدو پیروزی انقلاب ادامه داشته است و به برکت همین حضور در صحنه است که امروز نظام اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد.

وی ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر نشان داد که مردم در هر شرایطی آماده دفاع از انقلاب و نظام اسلامی هستند و به همین دلیل است که دشمن با توطئه های مختلف تاکنون در راستای مقابله با انقلاب اسلامی ایران ناموفق بوده است.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: بدون شک تداوم آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و اقتدار روزافزون ایرانیان نیز در گرو انسجام و اتحاد همه جانبه آنان بوده و باید با احساس مسئولیت همگانی در این مسیر تلاش کنیم.

وی با اشاره به توطئه های بی پایان دشمنان در راستای مقابله با انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: دشمنان با سلاح تفرقه به جنگ با مسلمانان آمده اند و با استفاده از همه ابزارهای تبلیغاتی خویش می خواهند تمامی لایه های اجتماعی در کشورهای اسلامی را از همدیگر بیگانه کرده و بین آنان تفرقه بیاندازند.

ماموستا خدایی تفرقه را مهمترین آفت برای انقلاب اسلامی و سایر کشورهای مسلمان عنوان کرد و افزود: باید دانست که تفرقه بزرگترین آفت برای جامعه اسلامی است و اگر در جامعه ای تفرقه وجود داشته باشد حتی کوچکترین جزء آن جامعه که خانواده ها باشند نیز از این آفت مصون نخواهند بود.

وی در بخشی دیگر از خطبه های نماز جمعه این هفته نسبت به هجوم مظاهر بی عفتی و بی حجابی در بین جوانان هشدار داد و گفت: دشمنان با تمام توان برای بیگانه کردن جوانان مسلمان از مبانی هویتی و دینیشان تلاش می کنند و اگر در این مسیر ما به چاره جویی نپردازیم در آینده با آسیب های بسیاری مواجه خواهیم شد.

ماموستا خدایی با بیان اینکه جامعه اسلامی باید در تمامی حوزه ها الگو باشد، گفت: عمل به آموزه های دینی در جامعه و همچنین تلاش در راستای ترویج ارزشهای اسلامی یکی از نیازهای لازم و ضروری است و در همین راستا خانواده ها نیز باید هوشیار باشند.

امام جمعه سنندج حمله به جوانان و تحت تاثیرقرار دادن آنها را از جمله توطئه های اصلی دشمنان عنوان کرد: جوانان مهمترین و اصلی ترین قشر در جامعه هستند و به همین دلیل دشمن سعی می کند که با استفاده از این توطئه ها به مقابله با انقلاب اسلامی ایران بپردازند.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: انتظار می رود که با هوشیاری اقشار مختلف مردم به ویژه والدین جوانان در راستای ادامه مسیر انقلاب اسلامی از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنند چرا که حضور آنها در صحنه باعث می شود که روز به روز بر اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی ایران افزوده شود.