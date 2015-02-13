به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شمقدری رییس سابق سازمان سینمایی در نشست «مدیریت فرهنگی و سینما» که در ادامه جلسات هم اندیشی سینما انقلاب عصر 23 بهمن در حوزه هنری برگزار شد، درباره محقق نشدن سینمای مطلوب انقلاب اسلامی بیان کرد: ما در این حوزه دغدغه داشتیم اما کم تر وقت گذاشته ایم که به صورت ریشه ای به این مساله بپردازیم.

وی افزود: زمانی عده ای فکر کردند با آمدن ما معجزه ای اتفاق خواهد افتاد اما بعداً دیدند که شمقدری نتوانست معجزه کند و شرایط را به سود سینمای انقلاب برگرداند و بعد گفتند که شمقدری نتوانست کاری انجام دهد، برخی هم گفتند حتماً شمقدری عوض شده است.

برگزیدن «رخ دیوانه» یک عقبگرد و تخریب است

شمقدری درباره اهدای جوایز سی و سومین جشنواره فیلم فجر گفت: سال گذشته فیلم «شیار 143» برگزیده شد و امسال انتخاب فیلم «رخ دیوانه» یک عقبگرد و تخریب بود.

وی با بیان این که فرهنگ یک مساله حاکمیتی است نه جریان دولتی، تصریح کرد: فرهنگ نمی تواند متاثر از یک جریان دولتی مسیر خود را تغییر دهد بلکه سیاست های فرهنگی را حاکمیت تعیین می کند در حالی که فرهنگ در دوره هایی رها بوده است و در زمانی متاثر از جریان های فرهنگی بوده و در دوره ای کسی وزیر ارشاد بوده است که امروز در لندن است.

توقیف فیلم برای عده ای مدال افتخار و کسب امتیاز شده بود

شمقدری در ادامه این نشست بیان کرد: اگر جریان فکری انقلاب توانسته تا حدی این وضعیت را مدیریت کند به خاطر همین لابی های سیاسی در حوزه فرهنگ است که البته این مشکل را تا حدی رفع کرده است اما این مسکن است و این شیوه صحیحی برای حل بنیادی مشکل نیست.

وی در این جلسه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در دوره او به اکثر افراد و جریان ها میدان داده شده است تا فیلم بسازند، گفت: پس از دوره آقای موسوی افراد دگراندیش بودند که فیلم هایی ساختند و توقیف شدند و جریان توقیف فیلم ها به جایی رسید که پیوند محکمی بین کسانی که فیلم هایشان توقیف شده بود و نیز جریان ضد انقلاب برقرار شد. بیش از نود درصد فیلم هایی که ساخته می شد، با هدف سیاه نمایی برای دهن کجی کردن به دستاوردهای ما بود و نگاه به جشنواره های بین‌المللی داشت و داشتن فیلم توقیفی یک افتخار شده بود که یک مدالی برای افراد بود برای این که به جریان آن طرف مرز ها معرفی شود. کسانی که فیلم توقیفی ساختند نه تنها ضرر نکردند بلکه برد هم کردند زیرا هم جایزه هایشان را در جشنواره های خارجی گرفتند و هم در جشنواره های داخلی جایزه هایی گرفتند.

وی افزود: ما برای اصلاح این روند به دنبال این بودیم که چشمان ناظر عمومی را زیاد کنیم زیرا فیلم هایی از این دست پیش از این نیز ساخته شده است اما در یک حیات خلوتی ساخته می شد.

شمقدری درباره فیلم های رفع توقیف شده در زمان خود توضیح داد: فیلم هایی که رفع توقیف شد، فیلم هایی نبود که به همان شکل اکران شود بلکه بخش های غیر قابل پذیرش حذف شد تا از انگ توقیفی که موجب گرفتن امتیاز برای سازندگان شده بود خارج شود و ما با این سیاست این فیلم ها را پخش کردیم اما به حسب عادت به جای آن که مخاطب و ناظران یقه کارگردان را بگیرند، باز هم یقه ما را گرفتند.

وی ادامه داد: شاید این اشکال ما بود که نتوانستیم جریان اصولگرایی را با خود همراه کنیم یا فرصت نکردیم.

اکران محدود آثار فیلمسازانی چون قبادی برای حفظ انقلاب

معاون سازمان سینمایی با اشاره به این که بهمن قبادی جوان فیلمسازی بود که فیلم هایی ساخته بود اما امروز در سینمای ضد انقلاب است، بیان کرد: فیلمی که وی درباره کردستان ساخت آغاز انشعاب این فرد از سینمای انقلاب شد که در آن فیلم نقشه جعلی کردستان که توطئه آمریکایی صهیونیستی بود، نمایش داده شده بود.

وی ادامه داد: ساده انگاری است که بگوییم قبادی رفت که رفت و اهمیتی ندارد زیرا بخشی از علت همراهی مردم آمریکا برای حمله نظامی به ایران فیلم هایی است که امثال آقای قبادی علیه ایران می سازند و حداقل این است که آن جا خواهند گفت وی، یک هنرمند است که به سبب عدم آزادی بیان از کشورش تبعید شده است در حالی که این تبعید خودساخته است و اگر فیلم چنین افرادی مدیریت شده در سینماهای محدود و با رعایت جزییات اکران شود، چنین اتفاق هایی نمی افتد.

شمقدری درباره بخش «هنر و تجربه» در جشنواره فیلم فجر بیان کرد: «هنر و تجربه» یک کلاه گشادی است که دارند بر سر ما می گذارند تا اهداف خود را در آن پیش ببرند.

وی با تاکید بر این که نقش دستگاه های حاکمیتی بسیار مهم است که از برخی فیلم ها حمایت نکنند، با اشاره به جشنواره پلیس گفت: دوستانی که آن جشنواره را برگزار کردند گفتند ما باید فیلم هایی بسازیم که به مردم هشدار بدهیم و خودشان فیلم «خانه پدری» و دو فیلم دیگر ساختند که هر سه مساله داشت، حاصل آن مدیریت بود که البته خود آقای عیاری از فیلمسازهای خوب ماست و اگر می دانست چنین چیزی نمی ساخت اما افرادی به او چنین جریان فرهنگی را نشان دادند و دولت فعلی هم در نهایت به این نتیجه رسید که اجازه اکران به فیلم «خانه پدری» ندهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اگر ما بخواهیم سینما را به عرصه درست برسانیم راه آن این است که صاحبان فکر و اندیشه که دین را به ما یاد می دهند، وارد عرصه سینما شوند و این پدیده و تاریخ آن را بشناسند. این افراد باید محتوای سینما را تبیین کنند. به طور مثال زن، مظهر مهربانی، زیبایی و جذابیت است و در جامعه از هر دو نفر یکی زن است و سوال سینماگر این است که زن را چگونه در فیلم بیاورد، آقایان سکوت کرده اند و فیلمسازان هر کدام از ظن خودشان زن را به تصویر می کشند.

فیلم هایی که دیده ایم جای تاسف دارد و نشان می دهد که ما گامی به جلو نداشتیم

وی با بیان این که ما امروز دچار یک نوع سردرگمی و آشفتگی عظیم در حوزه فرهنگی هستیم که فرهنگ عملاً رها شده است، اظهار کرد: این مقدار از فیلم هایی که دیده ایم جای تاسف دارد و نشان می دهد که ما گامی به جلو نداشتیم.

رییس سابق سینمایی وزارت ارشاد همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور فیلمسازان جوان در دولت خود گفت: شما در دو دوره قبل ببینید جوان هایی چه کارهایی ساختند و وارد جشنواره فجر شدند و جوان هایی که وارد جشنواره امسال شده اند، چه فیلم هایی ساخته اند.

شمقدری با بیان این که اشتباهاتی داشته ایم اما از بسیاری از کارهایمان و صاحبان کار می توانیم دفاع کنیم، خاطرنشان کرد: جشنواره مقاومت امسال آخرین محصولات دوره ما بود به عنوان مثال، «ابوزینب» آخرین محصول دوره ما بود و ما در سینمای جوان نیز تلاش کردیم بدنه سینماسازان جوان در شهرستان ها وارد شوند و جزو سرمایه های این جبهه در آینده باشند.