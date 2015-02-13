پدیده زشت اسراف در حال رشد است/ به داد کشاورزان هشتبندی برسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس با قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم هرمزگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، عنوان کرد: امسال مردم گسترده تر از سال های گذشته در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافتند و از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی در ادامه به تصمیم شورای فرهنگ عمومی استان هرمزگان برای مقابله با پدیده اسراف اشاره کرد و افزود: شورای فرهنگ عمومی وظیفه سالم سازی فرهنگی جامعه را بر عهده دارد و بر این اساس این شورا در هرمزگان در نشست اخیر خود مقابله با پدیده زشت اجتماعی اسراف را تصویب کرد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: متاسفانه پدیده زشت اسراف آن قدر در جامعه رشد یافته که به یک زیبایی تبدیل شده و عده ای حتی آن را نوعی شخصیت می دانند.

آیت الله نعیم آبادی تصریح کرد: هدر دادن نعمت ها قطعا یک کار حرام و گناه کبیره است و متاسفانه شاهد هستیم که به راحتی نعمت ها و سرمایه ها را به هدر می دهیم.

وی در ادامه به سفرهای خود به برخی مناطق هرمزگان طی هفته اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در منطقه هشتبندی شهرستان میناب محصول گوجه فرنگی با نرخ بسیار کم و حتی جعبه های ۱۰ و ۲۰ کیلویی گوجه با نرخ حدود چهار هزار تومان از کشاورزان خریداری می شود و این در حالی است که کشاورزان با زحمت بسیار این محصول را پرورش داده اند و سودی برای آنان از فروش محصول نمی ماند که از مسئولان می خواهم به داد عمر بر باد رفته کشاورزان این منطقه برسند.

امام جمعه بندرعباس همچنین با اشاره به مشکل آب رودان، بیان داشت: برای رفع این مشکل هنوز نتوانسته اند آب آشامیدنی را از بیکاه به رودان انتقال دهند که باید این مشکل حل شود و همچنین شهرداری بیکاه رودان نیز درآمدی از طریق عوارض ندارد که نیازمند کمک مسئولان استانی هستند.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: بندر کوهستک در شهرستان سیریک نیز یکی از بنادر مهم بوده که برای کمک به مردم این منطقه باید این بندر احیا شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره سرود رضویی روستایی در روستای کردر رضوی میناب، اضافه کرد: مردم این روستا در برگزاری این جشنواره ها بسیار خوب عمل کرده اند اما این روستا فاقد دبیرستان است که باید این مشکل نیز رفع شود.