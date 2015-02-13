مسئولین و دولتمردان در برابر این ملت به تکالیف خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز جمعه بناب با تاکید بر اینکه انقلاب و نظامی که از این پشتوانه عظیم مردمی برخورداراست هیچ نیازی به سلاح اتمی و پشتوانه نفتی ندارد، ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر زیاده خواهی های دشمنان اسلام بود که بدون شک آنها را نا امید کرد.

وی با بیان اینکه پشتوانه اصلی انقلاب مردم هستند، ابراز داشت: مردم ایران این بار نیز نشان دادند که با صلابت و قدرت به راه خود ادامه می ‌دهند و کسی نمی ‌تواند مردم ایران را از راهی که انتخاب کرده‌اند، باز دارد.

امام جمعه بناب با اشاره به اینکه ملت دشمن شناس ایران با این همه تحریم، تهدید و فشار با حضور خود نشان دادند که تا آخر ایستاده اند، گفت: این مردم همیشه در صحنه هرگز از اصول و اعتقادات خود کوچکترین عقب نشینی را نمی کنند.

حجت الاسلام بنابی با بیان اینکه این ملت دشمنان را از کشور بیرون کرده و استقلال بی قید و شرط بدست آورده اند، ادامه داد: هر سال و بخصوص امسال حضور مردم در راهپیمایی پررنگ تر از سال قبل بوده است و باید مسئولین و دولتمردان عزیز در برابر این ملت به تکالیف خود عمل کنند.