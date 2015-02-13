راهپیمایی 22 بهمن نشان دلبستگی مردم به نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه های این هفته نماز عبادی سیاسی شهرستان گرگان افزود: حضور میلیونی و هر ساله مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دنیا بی نظیر است و نشان می دهد پیشرفت های نظام در زمینه های مختلف مردم را دلگرم تر کرده است.
آیت الله نورمفیدی با اشاره به این که حضور در راهپیمایی منشا قرآنی داشته و در نزد خداوند عمل صالح است، خاطرنشان کرد: خداوند در سوره توبه می فرماید گام هایی که مردم در همراهی با پیامبر(ص) بر می دارند و موجب غیظ و خشم دشمنان خدا، قرآن، و پیغمبر میگردد عمل صالح است.
وی در بخش دیگری از این خطبه، ادامه داد: از سوی دیگر، انقلاب ما یک انقلاب مردمی است و با رهبری حضرت امام(ره) و پشتیبانی و حضور اقشار مردم به پیروزی رسید.
امام جمعه گرگان افزود: دشمنان نظام و کشور از مدتها پیش از فراررسیدن دهه فجر، با ترفندها و توطئه های مختلف قصد داشتند مردم را از شرکت پرشور در این راهپیمایی مایوس کنند که در تمام این سال ها، تحرکات موذیانه آنها با شکست مواجه شده است.
امام جمعه گرگان در خطبه اول نیز با اشاره به یکی از خطبه های نهج البلاغه گفت: حضرت علی(ع) در این خطبه به دوران خلافت خود اشاره داشته و برخلاف قدرتمندان و حاکمان و در نهایت تواضع می فرماید که در کنار شما زندگی کردم و تا جایی که توانستم با شما حُسن همجواری داشتم.
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