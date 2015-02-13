راهپیمایی 22 بهمن نشان دلبستگی مردم به نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‏الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‏ های این هفته نماز عبادی سیاسی شهرستان گرگان افزود: حضور میلیونی و هر ساله مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دنیا بی‏ نظیر است و نشان می ‏دهد پیشرفت ‏های نظام در زمینه ‏های مختلف مردم را دلگرم‏ تر کرده است.

آیت ‏الله نورمفیدی با اشاره به این که حضور در راهپیمایی منشا قرآنی داشته و در نزد خداوند عمل صالح است، خاطرنشان کرد: خداوند در سوره توبه می ‏فرماید گام‏ هایی که مردم در همراهی با پیامبر(ص) بر می ‏دارند و موجب غیظ و خشم دشمنان خدا، قرآن، و پیغمبر می‏گردد عمل صالح است.

وی در بخش دیگری از این خطبه، ادامه داد: از سوی دیگر، انقلاب ما یک انقلاب مردمی است و با رهبری حضرت امام(ره) و پشتیبانی و حضور اقشار مردم به پیروزی رسید.

‏امام‏ جمعه گرگان افزود: دشمنان نظام و کشور از مدت‏ها پیش از فراررسیدن دهه فجر، با ترفندها و توطئه‏ های مختلف قصد داشتند مردم را از شرکت پرشور در این راهپیمایی مایوس کنند که در تمام این سال‏ ها، تحرکات موذیانه آن‏ها با شکست مواجه شده است.

امام جمعه گرگان در خطبه اول نیز با اشاره به یکی از خطبه ‏های نهج ‏البلاغه گفت: حضرت علی(ع) در این خطبه به دوران خلافت خود اشاره داشته و برخلاف قدرتمندان و حاکمان و در نهایت تواضع می‏ فرماید که در کنار شما زندگی کردم و تا جایی که توانستم با شما حُسن همجواری داشتم.