پیام اصلی مردم در راهپیمایی۲۲ بهمن حفظ اصول انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم ذاکری در خطبه های نماز جمعه جلفا افزود: مردم غیور و صبور ایران اسلامی باری دیگر با خلق حماسه ای بی نظیر ایستادگی بر ارزش های اسلام و انقلاب را به رخ جهانیان کشیدند.

امام جمعه موقت جلفا رمز و شرط آسیب ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را پشتیبانی متقابل ملت و قوای سه گانه اعلام کرد و افزود: پشتیبانی مردم از مجلس، دولت و قوای مسلح و خدمت صادقانه مسؤلین به مردم و بخصوص اقشار محروم جامعه و همچنین حضور پرشور و فعال مردم در عرصه های مختلف، سد بزرگی در برابر توتئه های دشمنان نظام است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که ملت ما اثبات کرده این نهضت به قوت خود باقی است، اظهار داشت: نهضتی که با خون و از جان گذشتگی یک ملت با الگوگیری از نهضت عاشورا برپا شده و بر اساس رهنمودهای قرآن کریم هدایت می شود شکست ناپذیر است.

حجت الاسلام ذاکری بیداری اسلامی را مهمترین مشکل آمریکا و معاندان اعلام کرد و گفت: عامل اصلی دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران استقلال و عزت مردم و نه گفتن به زورگویی و استعمارگری آنان است.

وی با اشاره به سالروز صدور حکم تاریخی امام خمینی(ره) بر ارتداد و اعدام سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی، اضافه کرد: اهانت به قرآن و پیامبر حادثه تلخی بود که همچنان با حمایت دنیای غرب و استکبار اسلام ستیزی و توهین به دین و مقدسات مسلمانان ادامه دارد.