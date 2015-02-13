پيام شیخ علی سلمان از زندان به ملت بحرين/ اهداف اصلي فراموش نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ علی سلمان از زندان و در سالروز انقلاب ۱۴ فوریه خطاب به مردم و انقلابیون بحرین گفت: به مردم بزرگ بحرین سالروز انقلاب ۱۴ فوریه را تبریک و تهنیت می گویم. جز زیبایی ندیدم و احساس آرامش می کنم. به تحرکات خود ادامه بدهید و مراقب خودتان باشید و مسالمت آمیز بودن تحرکات را حفظ کنید و مراقب اموال خصوصی و دولتی باشید.حکومت به شکل دموکراتیک را فراموش نکنید.

وی افزود: در تحرکات خود خواسته های اصلی را فراموش نکنید و به دنبال آزادی زندانیان باشید. شما مرا با موضع گیری شرافتمدانه خود شرمنده کردید و فراتر از وظیفه عمل کردید؛ من سپاسگزار مواضع شما هستم.

دبیر کل جمعیت الوفاق گفت: انتخاباتی که ما خواستار آن هستیم برابری در حق رای است. ما خواستار انتخاب پارلمانی هستیم که به قانونگذاری بر اساس اصل مساوات پایبند باشد و مستقل باشد.