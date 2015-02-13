دعوت از البرزی ها به صرف ایران برگر/ سوت پایان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مصادف با آخرین روز اکران فیلم های جشنواره فجر در استان البرز فیلم "ایران برگر" کاری از مسعود جعفری جوزانی به روی پرده می رود.

طبق اعلام ستاد برگزاری جشنواره پرونده فیلم های فجر در البرز با کار تازه کارگردان "در چشم باد" بسته می شود.



طرح «ایران برگر» متعلق به جوزانی است که فیلمنامه آن توسط محمدهادی کریمی و مسعود جعفری جوزانی به طور مشترک نوشته شده است.

داستان اين فيلم درباره فتح‌ ا... خان و امرا... خان است که براي پيروز شدن در انتخابات شورا‌ها در يک روستا با يکديگر رقابت مي‌کنند.

علي نصيريان، محسن تنابنده، احمد مهران فر، حميد گودرزي، هادي کاظمي، سحر جعفري جوزاني، نيوشا ضيغمي، شهره لرستاني، گوهر خيرانديش، محمدرضا هدايتي، فريبا متخصص، فتح‌ا... جعفري جوزاني، اسماعيل خلج، حميدرضا حيات، سياوش چراغي‌پور، سميه نجومي، هاشم روحاني، مير طاهر مظلومي، اکبر رحمتي، صادق توکلي، رادمهر کشاني، سيروس ميمنت، منصور نوبخت، محمدباقر کريم‌پور، بهرام افشاري، رضا عشقي، سعيد دليري، محمد صادق‌پور، سودابه گودرزي از جمله بازيگران «ايران برگر» هستند.

این فیلم که سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی جشنواره سی و سوم را از آن خود کرد عصر جمعه در سه سئانس 16، 18 و 20 در سینما هجرت واقع در میدان کرج اکران می شود.



سینما دوستان البرزی از 15 بهمن ماه 9 فیلم از فیلم های سی و سومین جشنواره بین المللی فجر را به مدت 9 روز در سینما هجرت تنها سینمای حوزه هنری استان تماشا کردند و امروز جمعه در دهمین روز، با نمایش "ایران برگر" به روی پرده این سینما، قطار بخش استانی جشنواره در البرز متوقف می شود.