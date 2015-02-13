اندیشه های بزرگ انقلاب با پشتوانه مردمی ضربه نخواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی در جمع نمازگراران نماز جمعه زاهدان اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان نظام و انقلاب، توطئه های مختلفی را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی درپیش گرفتند که در سایه ولایتمداری و بصیرت مردم تمامی آنها خنثی شد.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: بصیرت افزایی و هوشیاری مردم در مقابل این توطئه ها ضروری و از اهمیت خاصی برخوردار است که مردم به خوبی این رویکرد را در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه به همگان نشان دادند.

وی افزود: مردم در ۲۲ بهمن امسال ضمن لبیک به ندای رهبری، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب تجدید میثاق کردند و به دشمنان این مرز و بوم پیامی مهم و راهبردی را انتقال دادند.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری از انقلاب اسلامی ایران به عنوان طلوع فجر یاد کرد و گفت: ما با رهبری امام راحل و رهبر معظم انقلاب به مرحله ای رسیدیم که امروز در کشوری امن و مناسب برای رشد و توسعه علم و فناوری به اهداف علمی می اندیشیم.

وی یاد آور شد: این بزرگی را مدیون شهدایی هستیم که برای بیروزی انقلاب جان فشانی کردند که خون آنان عزت و سرافرازی را برای جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت.

سلیمانی با اشاره به شرایط حساس مذاکرات هسته ای تاکید کرد: در این شرایط حساس که باید کشور قدرت خود را به زیاده خواهان نشان دهد، مردم حمایت خود را از اهداف انقلاب اسلامی بیشتر کرده اند و در ۲۲ بهمن این حمایت به اوج خود رسید.

امام جمعه زاهدان با اشاره به سکوت رسانه های آمریکایی و غربی در برابر این حضور پر شور یادآور شد: آمریکا عادت دارد که چشم خود را بر روی واقعیت های بزرگ ببندد و رسانه های غربی موضوع راهپیمایی ۲۲ بهمن را خفیف می کنند تا به خودشان دلداری دهند اما حماسه بزرگ ده ها میلیونی در خیابان ها آنان را کوچک نشان داد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تاکید کرد: اکنون تیم مذاکره کننده با این حمایت مردمی از نظام جمهوری اسلامی و آرمان هایش باید با تکیه بر بصیرت و هوشمندی اجازه ندهد غرب از خطوط قرمز ملت ما عبور کند.

وی اضافه کرد: با اراده مردم بی نظیر ترین حکومت در جامعه ما بوجود آمده است و الگویی برای تمام مسلمانان و سایر آزادایخواهان جهان شد که این چنین جایگاهی را که مدیون امام راحل و رهبری هستیم باید قدر بدانیم.