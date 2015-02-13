حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سبب شکست هیمنه آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: تقوا از سرمایه های دنیایی است و نعمت نظام جمهوری اسلامی و ولایت نیز از نعمت هایی است که باید قدر آنها را دانست و اگر شکر نعمت به جا آورده شود، نعمت از بین نمی رود در حالی که اگر کفران نعمت صورت گیرد، نعمت از بین می رود.

وی افزود: محبوب ترین مردم نزد خداوند شاکرترین آنها و مغبوظ ترین شان ناسپاس ترین آنها هستند. کسی که ناسپاس باشد مورد نکوهش قرار می گیرد.

وی آشنایی فرزندان با مستحبات در کنار آموزش واجبات به آنها را توسط والدین مورد تأکید قرار داد و بیان داشت: دعوت به حضور در نمازهای جماعت یکی از مستحبات مورد سفارش است که باید مورد توجه والدین قرار گیرد.

حجت الاسلام رمضانی پور تصریح کرد: اگر برکت و رونق در کار را می خواهیم باید آن را در توجه به نماز اول وقت و شرکت در نماز جماعت جستجو کنیم چرا که ثواب نماز جماعت به اندازه ای است که اگر همه دریاها و جن و انس و ملائک جمع شوند، نمی توانند ثواب آن را بنویسند.

وی به سخنی از امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: طبق فرموده آنحضرت، ایمنی در آخرت در گرو ترس از خدا و مرتکب نشدن گناه و معصیت است و کسی که از خدا بترسد، خدای متعال او را از همه چیز می ترساند.

تقدیر از حضور حماسی رفسنجانی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

امام جمعه رفسنجان در خطبه دوم نماز نیز با تشکر از مردم شریف و انقلابی و هوشیار رفسنجان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: از حضور آگاهانه و حماسی شما مردم رفسنجان در جشن بزرگ ملی ۲۲ بهمن قدردانی می کنم.

حجت الاسلام رمضانی پور حضور میلیونی مردم در روز ۲۲ بهمن را سبب شکست هیمنه آمریکا و استکبار برشمرد و تصریح کرد: ملت غیور ایران زیر بار زور و تحقیر نمی روند و کسی که بخواهد مردم را تحقیر کند، با ضربه متقابل روبرو می شود.

۹۰ درصد گوشی های تلفن همراه از راه قاچاق وارد کشور می شود

امام جمعه رفسنجان پرهیز از قاچاق کالا و ارز را در حفظ استقلال کشور موثر دانست و گفت: در صورتی که مردم از این لوازم استفاده نکرده و مبادرت به خرید آنان نکنند، افراد از مبادی مجاز مجبور به واردات خواهند شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ درصد گوشی های تلفن همراه از راه قاچاق وارد کشور می شود، بیان داشت: اگر می خواهید به اقتصاد کشور کمک شود که مد نظر رهبر انقلاب نیز هست، همه باید کمک کنند.

حجت الاسلام رمضانی پور با اشاره به مذاکرات هسته ای و مدنظر قرار دادن دیدگاه رهبری در این خصوص، ابراز داشت: در مذاکرات هسته ای الزامات یک توافق خوب باید رعایت شود؛ نمی خواهیم به توافق بد برسیم.

امام جمعه رفسنجان توافقی را خوب دانست که برای مردم سودآور باشد و گفت: هر گونه توافقی در این خصوص باید یک مرحله ای، روشن و واضح و غیر قابل تغییر باشد.

حجت الاسلام رمضانی پور لازمه هر توافقی را حفظ حرمت و جایگاه رفیع ملت ایران دانست و تصریح کرد: باید تمامی تحریم ها یکباره و یکپارچه لغو شود؛ نه اینکه آمریکا بگوید در ده سال آینده و طی زمان بندی صورت گیرد.

حجت الاسلام رمضانی پور اضافه کرد: مردم تشنه یک توافق در مذاکرات نیستند و نان شب آنها مذاکره با آمریکا نیست؛ بلکه ۳۶ سال با تحریم ها ساخته اند.