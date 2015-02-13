مردم با صرفه جویی و تحقق اقتصاد مقاومتی با دشمنان مقابله کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه همدان ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای راستین الهی افزود: شما را به تقوایی دعوت می کنم که از بینش و معرفت دینی نشات گرفته و تمام شئون دینی را دربر بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه به برخی مطالب به خوبی در دهه فجر پرداخته نشد، اظهارداشت: خدا پیامبران به خصوص پیامبر خاتم (ص) خود را ماموریت داد تا جامعه بشری را از تاریکی و ظلمت نجات دهد و به عالم نور و روشنی هدایت کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه خالق هستی آیه آیه های قرآن را برای مردم نازل کرد تا به برکت هدایت این آیات انسان ها را از ظلمت ها و تاریکی ها نجات دهد، عنوان کرد: خداوند دوستدار بندگان مومنش است و وقتی که خدا دوست هر کسی باشد او را از تاریکی ها نجات می دهد و به نور می رساند.

آیت الله محمدی با تاکید براینکه افرادی که کفر می ورزند دوستداران طاغوت هستند و این ها از روشنایی به سمت تاریکی ها حرکت می کنند، ابراز داشت: در عالم هستی چند نمونه نور و ظلمت داریم که یکی از آنها نور و ظلمت حسی و مادی است.

وی در ادامه با بیان اینکه نور حسی آنقدر ارزشمند است که خدا در قرآن به آن قسم می خورد و با اشاره به اینکه کتاب های آسمانی و پیامبران الهی آمده اند که مردم را از تاریکی نجات دهند، گفت: انسان یک سلسه خوبی ها دارد که به آنها نور می گویند و یک سلسه بدی ها دارد که به آنها ظلمت می گویند و هر آنچه مکروهات و هر آنچه که اسمش معصیت است انسان را به سوی تاریکی می برد چرا که به اندازه خود موجب دور شدن انسان از خدا می شود.

امام جمعه همدان با تاکید براینکه هر چه که به سعادت ابدی انسان و خوشبختی و تکامل انسان لطمه بزند ظلمت است، افزود: آن چیزی که به رشد و سعادت انسان و رشد جمال وی کمک کند، نور است.

آیت الله محمدی در ادامه با تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: شرکت در راهپیمایی پایان کار نیست و مردم باید پس از آن به شعور برسند و انقلاب را بیشتر از گذشته به نور و روشنایی برسانند.

وی حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و حضور زوج جوان در روز عروسی خود در این راهپیمایی را نشانه ایمان و عشق مردم به نظام دانست و عنوان کرد: یکی از ویزگی های شاگردان تربیت شده مکتب اسلام این است که آنها در میان پنج نور غوطه ور هستند لذا خیلی ها در مرتبه استادی قرار دارند امام علم آنها ظلمت است چرا که علم آنها در جهت از بین بردن انسان هاست.

دوران ستم شاهی دوران ظلمت بود و انقلاب اسلامی نورانیت را به ایران بخشید

آیت الله محمدی با بیان اینکه دوران ستم شاهی دوران ظلمت بود و انقلاب اسلامی نورانیت را به ایران بخشید، یادآور شد: در این دوران همه مردم ذلیل قدرت شیطانی و رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی بودند و اکنون نیز ۳۰۰ میلیون عرب مسلمان ذلیل هستند و از سوی این دولت ها چپاول می شوند لذا در همین زمینه رهبر معظم انقلاب می فرماید عزت امت اسلام و ایرانی را با هیچ چیز نمی شود معاوضه کرد و این سعادت است.

وی کاهش جمعیت، ورود سیگار و قلیان به خانه ها، افزایش سن ازدواج و طلاق و چشم و هم چشمی در زمینه های مختلف را ناشی از ظلمت و تاریکی دانست و افزود: مردم با افزایش شعور خود باید با ظلمت مبارزه کنند و نور و روشنی را به جامعه هدیه دهند.

وی با اشاره به اینکه هفت میلیون سیگاری در ایران وجود دارد، یادآورشد: روزانه چهارمیلیارد تومان با کشیدن سیگاربه هدر می رود در حالی که اگر این میزان پول صرف اقتصاد و سازندگی کشور شود، نور است.

آیت الله محمدی با بیان اینکه کشور ایران برای رسیدن به خود کفایی و مقابله با دشمن کینه توز باید اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کارها قرار دهد، عنوان کرد: مردم ایران در زمینه های مختلف بسیار اسراف می کنند و مصرف بیش از حد مردم در بنزین و بسیاری از اقلام خوراکی به اندازه کشور چین است.

وی با تاکید براینکه برای به خاک مالیدن و شکست دشمنان باید صرفه جویی را سرلوحه قرار دهیم، گفت: دولت به تنهایی قادر نیست اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد، بلکه مردم باید در این زمینه با صرفه جویی در بخش های مختلف کمک حال دولت باشند چراکه دشمنان قیمت نفت را تا زیر ۵۰ دلار کاهش داده اند تا ایران را شکست دهند اما مردم باید با صرفه جویی و تحقق اقتصاد مقاومتی در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در ادامه با تاکید براینکه اگر خانواده ها مانع ازدواج جوانان شوند و جوان به راه گناه بیفتند ظلمت است، افزود: مهریه های گران از عواملی است که مانع ازدواج حوانان می شود به طوری که هم اکنون ۲۴ هزار تازه داماد به دلیل مهریه در زندان ها به سر می برند.

آیت الله محمدی تاکید کرد: نباید به این موضوع فکر کنیم که حالا که در کشور ما انقلاب شده ما از همه ظلمت ها خارج شده ایم بلکه باید هر روز مسائل را بررسی کنیم و کشور را هر چه بیشتر به سوی نور و پیشرفت و سعادت پیش ببریم.

وی با اشاره به عقب نشینی داعش در سوریه و حضور هواپیماهای ترکیه در یمن گفت: امروز دجال های قرن در سوریه و عراق شکست خورده اند و سعی دارند این نسخه را برای انقلاب نوپای یمن بپیچند.