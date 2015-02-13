  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۴۴

هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشور؛

تساوی ته جدولی ها در نیمه اول/ گسترش۰ – نفت مسجدسلیمان۰

تساوی ته جدولی ها در نیمه اول/ گسترش۰ – نفت مسجدسلیمان۰

تبریز – بازی لغو شده روز پنج شنبه دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان در پایان ۴۵ دقیقه نیمه اول با تسوای بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم ته جدولی گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان که نیاز مبرمی به کسب پیروزی و سه امتیاز این مسابقه دارند در ورزشگاه اختصاصی آبی پوشان تبریزی به مصاف هم رفته اند که این بازی در پایان نیمه اول با نتیجه صفر بر صفر در حال جریان است.

این بازی حساس که با قضاوت بابک وسیله بر و کمک های حمزه علی سلیمی و محمدرضا مدیر روستا برگزار می شود در نیمه اول چند موقعیت حساس داشت که با هنرنمایی های دروازبانان دو تیم این موقعیت ها به هدر رفت تا گلی در نیمه اول به ثمر نرسد.

آبی پوشان تبری هم اکنون با ۱۷ امتیاز از ۱۹ بازی در رده پانزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ قرار دارند و نماینده مسجد سلیمان نیز با همین تعداد بازی و ۱۸ امتیاز چهاردهم هستند.

کد مطلب 2494560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها