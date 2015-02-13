تساوی ته جدولی ها در نیمه اول/ گسترش۰ – نفت مسجدسلیمان۰

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم ته جدولی گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان که نیاز مبرمی به کسب پیروزی و سه امتیاز این مسابقه دارند در ورزشگاه اختصاصی آبی پوشان تبریزی به مصاف هم رفته اند که این بازی در پایان نیمه اول با نتیجه صفر بر صفر در حال جریان است.

این بازی حساس که با قضاوت بابک وسیله بر و کمک های حمزه علی سلیمی و محمدرضا مدیر روستا برگزار می شود در نیمه اول چند موقعیت حساس داشت که با هنرنمایی های دروازبانان دو تیم این موقعیت ها به هدر رفت تا گلی در نیمه اول به ثمر نرسد.

آبی پوشان تبری هم اکنون با ۱۷ امتیاز از ۱۹ بازی در رده پانزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ قرار دارند و نماینده مسجد سلیمان نیز با همین تعداد بازی و ۱۸ امتیاز چهاردهم هستند.