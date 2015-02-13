بودجه خوبی برای ورزش بیماران خاص درنظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر درویش بعدازظهر جمعه در حاشیه مسابقات انتخابی ورزشکاران تالاسمی مازندران در مجتمع ورزش ایثار ساری با اشاره به تاسیس فدراسیون ورزشی بیماران خاص در سال ۹۱، اظهارداشت: مسابقات ورزشی انتخابی استان در سال جاری برای نخستین بار پس از تفکیک فدراسیون بیماران خاص، پیوند اعضاء از ناشنوایان برگزار شد.

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء کشور با اشاره به اینکه مسابقات انتخابی استان بمناسبت گرامیداشت سی و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی برگزاری شد، گفت: مسابقات انتخابی استان در چهار رشته تیراندازی با تفنگ بادی، تنیس روی میز، شطرنج و دارت با همکاری انجمن تالاسمی مازندران و فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضاء برگزار شد.

وی هدف اصلی از برگزاری این مسابقات جمع کردن ورزشکاران تالاسمی از پراکنده شدن عنوان کرد و افزود: آمار دقیقی از بیماران تالاسمی تا صدور کارت ورزشی وجود ندارد.

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء در خصوص مشکلات، اذعان داشت: با پنج گروه تالاسمی، هموفیلی، پیوند اعضاء، دیابتی و دیالیز درگیر هستیم.

درویش با بیان اینکه درطی مسابقات بچه های تالاسمی با مشکلات ورزشی و درمانی مواجه می شوند، گفت: بدلیل نوپا بودن این مسابقات مسئولان قولهای مساعدی برای رفع مشکلات تالاسمی داده شد.

وی با بیان اینکه دو رشته بیلیارد و فوتبال دستی در سال آینده به این رشته ها افزوده می شود، اظهارداشت: از نظر کیفی مازندران از پتانسیل های خیلی خوبی دارد با کمک مسئولان و ارائه مربیان خوب می توانیم این ورزشکاران را برای مسابقات کشور آماده کنیم.

همچنین میثم رمضانی دبیر کل موسسه جوانان تالاسمی مازندران با بیان اینکه ورزش قهرمانی بیماران تالاسمی مازندران برای نخستین بار پس از ادغام امروز برگزار شد، گفت: در این مسابقات ۴۴ نفر در رشته های تیراندازی، تنیس روی میز، شطرنج و دارت خانم و آقا شرکت که از این تعداد ۱۸ نفر مدال کسب کردند.