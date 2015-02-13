به گزارش خبرگزاری مهر، با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین مرکز تئاتر کانون و کانون زبان استان تهران همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سالن نمایش کانون زبان ایران واقع در پارک نیاوران برای اجرای نمایش‌های کودکان تا چند ماه آینده آماده می‌شود.

مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون با نزدیک به 50 سال سابقه در پارک لاله تهران دارای دو سالن بوستان و گلستان است و با آماده‌سازی سالن جدید امکان اجرای هم‌زمان 3 نمایش این مرکز در تهران فراهم می‌شود.

محمدرضا کریمی صارمی مدیر مرکز تئاتر کانون در این زمینه از همراهی کانون زبان استان تهران قدردانی و بیان کرد: ما تلاش می‌کنیم پس از بازسازی و آماده سازی این سالن طی چند ماه آینده، نمایش‌هایی دو زبانه را نیز در این مرکز ویژه‌ زبان آموزان کانون زبان ایران و عموم مخاطبان تولید و صبح و بعد از ظهر روی صحنه ببریم.

وی سالن این مرکز را برای اجرای نمایش‌های ویژه کودکان و نوجوانان مناسب دانست و گفت: با توجه به این‌که این مرکز یکی از کتاب‌خانه‌های قدیمی کانون بوده است با کمی تغییر و بازسازی سالن، امکان اجرای نمایش در آن فراهم خواهد شد.