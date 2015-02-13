اختصاص ۱۰۰میلیارد ریال برای طرح های آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایمانلو ظهر جمعه در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب شهرستان بناب با بیان اینکه اجرای شبکه فاضلاب بناب ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: هم اکنون این پروژه توسط ۴ پیمانکار با سرعت تمام در حال اجراست که انتظار می رود این طرح هرچه سریعتر به پایان برسد.

وی با اشاره به اینکه نگاه ویژه ای به اتمام طرح های شبکه آب و فاضلاب بناب داریم، افزود: بناب اولین شهری در استان است که شبکه فاضلاب آن دارای پیشرفت قابل ملاحظه ای است و همچنین تصفیه خانه این شهرستان نیز اریبهشت سال آینده به بهره برداری می رسد.

ایمانلو با تاکید بر اینکه برای تکمیل و بهره برداری از فاز اول تصفیه خانه فاضلاب بناب مشکل اعتباری وجود ندارد، گفت: برای تکمیل این طرح ۷۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی از تکمیل ساختمان جدید آب و فاضلاب بناب تا هفته دولت سال آینده خبر داد و گفت: از ۱۸۵ کیلومتر طول شبکه آب و فاضلاب بناب تاکنون ۱۶۵ کیلومتر آن اجرا شده است و هم اکنون این طرح ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم اوایل سال به بهره برداری برسد.