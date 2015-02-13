قدردانی ازمردم برای حضور درراهپیمایی/خط بطلان دیگری بر دسیسه دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام علی برهان، امام جمعه مهریز در خطبه‌ های این هفته نمازجمعه مهریز اظهار داشت: مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برای نظام اسلامی سنگ تمام گذاشتند و اکنون وظیفه مسئولان خدمت ‌رسانی به این مردم وفادار و همیشه در صحنه است.

وی با بیان اینکه این وظیفه امروز با اقدام مردم سنگین تر شده است، عنوان کرد: مردم پس از گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همچنان به نظام اسلامی اعتقاد راسخ دارند و حامی اسلام، انقلاب و رهبری هستند و این حمایت را در صحنه‌ های مختلف به نمایش می ‌گذارند.

امام جمعه مهریز راهپیمایی ۲۲ بهمن هر سال را در واقع یک رفراندوم دانست و بیان کرد: مردم با حضور در این راهپیمایی، یک بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران رای آری می ‌دهند.

امام جمعه مهریز در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت ویژه به مقوله فرهنگ در کشور اظهار داشت: مسئولان و متولیان امر فرهنگ باید به مسائل فرهنگی توجه ویژه نشان دهند و تلاش کنند تا ضمن احیای آموزه‌های مکتب اسلام، فرهنگ بیگانه نیز از این کشور رخت بربندد.

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی، امام جمعه ابرکوه نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی اعلام کرد: مردم با شرکت باشکوه در این راهپیمایی علاوه بر اینکه وفاداری خود به نظام، اسلام و رهبری را به نمایش گذاشتند، یک بار دیگر به آمریکا و استکبار جهانی، دشمن خود را اعلام کردند.

وی خاطرنشان کرد: مردم همچنان هم آمریکا را دشمن درجه یک خود می دانند و از همه دسیسه ها و ترفندها و مکاری های آنها خبر دارند و شعارهایی که در راهپیمایی ۲۲ بهمن سر دادند، خود گویای احساس آنها به آمریکا و غرب است.

حسینی ادامه داد: مردم ما باز هم ثابت کردند که این انقلاب همچنان رهبری الهی دارد و ایران مثل مصر، لیبی، سودان، افغانستان و دیگر نقاط آسیب ‌دیده از دست دشمن نیست.

حجت الاسلام سیف الله دهقانی، امام جمعه بهاباد نیز اظهار داشت: دشمنان با اینکه مجبور شدند سر میز مذاکره حاضر شوند حرف های گاهی بی ر بطی می زنند و می گویند ملت ایران با دست بسته پای میز مذاکره حاضر می شود اما ملت شریف ایران در ۲۲ بهمن نشان داد چه کسانی دست بسته هستند و ملت ایران این توان را دارد که دشمن را با دست بسته در زباله دان تاریخ بیفکند.

وی تصریح کرد: تیم مذاکره کننده ای که مقام عظمای ولایت آنها را سربازان خوب این نظام دانسته اند، می داند خوب دفاعی از حقانیت ملت شریف ایران داشت و آنها می توانند با وجودی که همیشه دستشان از حقیقت پر بوده است، این حماسه ملت را نیز بر آن بیفزایند.