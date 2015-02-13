مردم حامی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر امروز در آیین نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به حضور حماسی ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: حضور پررنگ مردم استان کرمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز مانند همیشه موجب فخر و مباهات بود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان با مشاهده چنین صحنه هایی دچار یاس و ناامیدی می شوند، افزود: مردم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن عمق عشق و وفاداری خود به انقلاب، بصیرت و آگاهی را به اثبات رساندند.

ضربه زدن به اصل انقلاب هدف اصلی دشمنان

امام جمعه موقت کرمان ضربه زدن به اصل انقلاب را هدف اصلی دشمنان دانست و گفت: طرح مسائل هسته ای تنها بهانه ای برای اعمال تحریم های ناعادلانه علیه ایران اسلامی است.

وی ابراز داشت: ملت ایران با حماسه آفرینی ۲۲ بهمن نشان دادند که توطئه های دشمنان راه به جایی نبرده و محکوم به شکست است.

حجت الاسلام عرب پور گفت: تحریم ها و فشارهای اقتصادی نمی تواند کوچکترین خللی در عزم مردم ایران اسلامی ایجاد کند.

لزوم تلاش مضاعف مسئولین برای رفع مشکلات مردم

وی مردم را ولی نعمتان نظام دانست و ادامه داد: مسئولین باید قدردان مردم بوده و با تلاشی مضاعف برای رفع مشکلات آنها تلاش کنند.

امام جمعه موقت کرمان گفت: مردم همچنین با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن از تیم مذاکره کننده ایران حمایت و پشتیبانی کردند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ عزت و حق مردم در مذاکرات هسته ای، ابراز داشت: چنانچه طرفین مذاکره بخواهند حق ایران را نادیده گرفته و در مذاکرات قلدرمآبانه رفتار کنند ملت ایران تحمل نکرده و به طور قطع از حقوق خود دفاع می کنند.