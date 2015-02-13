قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز ستون فقرات رژیم شاه را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی پورمحمدی در خطبه های نماز جمعه مراغه با بیان اینکه این قیام به وحدت مردم و رهبری روحانیون منطقه انجام شد، افزود: این قیام قهرمانانه زمینه خیزش عمومی ملت ایران را فراهم کرد و باعث پیروزی انقلاب شد.

وی با اشاره به اینکه قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز برای بزرگداشت چهلم شهدای قیام ۱۹ دی مردم قم صورت گرفت، ادامه داد: قیام ۲۹ بهمن تبریز در دوران قبل از انقلاب مهمترین عامل برای وحدت انقلابیون و مردم در برابر رژیم طاغوت بود و باعث پیروزی مردم در برابر طاغوت و رژیم شاه شد.

حجت الاسلام پورمحمدی با تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز گفت: مردم غیور و صبور ایران اسلامی نشان دادند که هرگز فریب نقشه های دشمن را نمی خورند و با حضور پرشکوه خود در هوای سرد زمستانی مشت محکمی بر دهان استکبار و زورگویان جهان زدند.

امام جمعه شهرستان مراغه با تاکید بر اینکه این حضور باعث ناامیدی دشمن و شکست نقشه های شوم آنها شد، ابراز داشت: مردم با بصیرت تمام و هم صدا باهم حضور پرشوری در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن یافتند و اتحاد و همبستگی خود را بار دیگر به دنیا نشان دادند.