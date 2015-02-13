گسترش۰ – نفت مسجدسلیمان۰/ شاگردان کمالوند بازهم مساوی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشور با بازی عقب افتاده دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان از ظهر امروز و ساعت ۱۴.۳۰ آغاز شد که دو تیم ته جدولی به تساوی بدون گل رضایت دادند.

بازی لغو شده روز پنج شنبه دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان را بابک وسیله بر با کمک های حمزه علی سلیمی و محمدرضا مدیر روستا قضاوت می کرد که این دیدار حساس که رقابت تیم های پانزدهم و چهاردهم جدول بود و هردو تیم نیاز مبرمی به کسب پیروزی و سه امتیاز این مسابقه داشتند.

این دیدار پربرخورد و حساس چهار اخطاری داشت که سهم آبی پوشان تبریزی یک و زرد پوشان نیز سه بود که لئوناردو پيمنتا در دقیقه ۴۵ اولین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد و در نیمه دوم شاگردان مکوندی نیز سه بار و در دقایق ۵۸، ۷۹ و ۹۳ توسط سالارزاده، تیغ نورد و گئورگي گئورگيف کارت زرد دریافت کردند.

آبی پوشان تبری هم اکنون با ۱۸ امتیاز از ۲۰ بازی در رده پانزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ قرار دارند و نماینده مسجد سلیمان نیز با همین تعداد بازی و ۱۹ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد.