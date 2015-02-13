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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۴۰

هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشور؛

گسترش۰ – نفت مسجدسلیمان۰/ شاگردان کمالوند بازهم مساوی کردند

گسترش۰ – نفت مسجدسلیمان۰/ شاگردان کمالوند بازهم مساوی کردند

تبریز – دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان در رقابت های هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشور بعد از ۹۰ دقیقه حساس به نتیجه صفر بر صفر رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشور با بازی عقب افتاده دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان از ظهر امروز و ساعت ۱۴.۳۰ آغاز شد که دو تیم ته جدولی به تساوی بدون گل رضایت دادند.

بازی لغو شده روز پنج شنبه دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان را بابک وسیله بر با کمک های حمزه علی سلیمی و محمدرضا مدیر روستا قضاوت می کرد که این دیدار حساس که رقابت تیم های پانزدهم و چهاردهم جدول بود و هردو تیم نیاز مبرمی به کسب پیروزی و سه امتیاز این مسابقه داشتند.

این دیدار پربرخورد و حساس چهار اخطاری داشت که سهم آبی پوشان تبریزی یک و زرد پوشان نیز سه بود که لئوناردو پيمنتا در دقیقه ۴۵ اولین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد و در نیمه دوم شاگردان مکوندی نیز سه بار و در دقایق ۵۸، ۷۹ و ۹۳ توسط سالارزاده، تیغ نورد و گئورگي گئورگيف کارت زرد دریافت کردند.

آبی پوشان تبری هم اکنون با ۱۸ امتیاز از ۲۰ بازی در رده پانزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ قرار دارند و نماینده مسجد سلیمان نیز با همین تعداد بازی و ۱۹ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد.

کد مطلب 2494582

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