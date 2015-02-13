همه فینالیستهای روز دوم جام تختی/ ۸ کشتی گیر ایرانی در ۴ فینال

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات راه یافته به دیدارهای فینال چهار وزن دوم رقابت های کشتی آزاد، فرنگی و پهلوانی جام جهان پهلوان تختی که در استادیوم امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه در حال برگزاری است مشخص شدند.

فینالیست های کشتی آزاد:



۶۵ کیلوگرم:

محمد مهدی یگانه جعفری- سید احمد محمدی، برنده (ضربه فنی)

سعید صالحی – علی اصغر جبلی، برنده (۴- ۹)

فینال: سید احمد محمدی – علی اصغر جبلی



۷۰ کیلوگرم:

الکساندر جاچوادزه – حسن یزدانی، برنده (ضربه فنی)

مسعود کمروند- ایمان رحمانی زاده، برنده (۵- ۷)

فینال: حسن یزدانی – ایمان رحمانی زاده



۷۴ کیلوگرم:

پیمان یاراحمدی، برنده – بهمن تیموری (۴- ۱)

جومبر کولاشویلی (گرجستان)، برنده - مرتضی رضایی قلعه (ایران) (۱۲ – ۲)

فینال: پیمان یاراحمدی (ایران) – جومبر کولاشویلی (گرجستان)



۸۶ کیلوگرم:

میثم مصطفی جوکار (ایران)، برنده – عزت اله اکبری (ایران) (۴- صفر)

علیرضا کریمی (ایران)، برنده- ابراهیم یوسوپوف (آذربایجان) (۱۱- صفر)

فینال: میثم مصطفی جوکار – علیرضا کریمی

فینالیست های چهار وزن دوم رقابت های کشتی فرنگی

۷۱ کیلوگرم:

جین چنگ ژانگ (چین) - برومند اصلان (ایران)، برنده (۲- ۱۰)

رامین طاهری، برنده - عظیم گرمسیری (۸ – صفر)

فینال: برومند اصلان – رامین طاهری



۷۵ کیلوگرم:

دیمترو پیشکوف (اوکراین)، برنده - محمد کریمی (ایران) (۹ – ۱)

وحید بابایی جعفری (ایران) - محمد عبدالسلام (مصر)، برنده (صفر- ۳)

فینال: دیمیترو پیشکوف (اوکراین) – محمد عبدالسلام (مصر)



۸۰ کیلوگرم:

لاشا گوبادزه (گرجستان)، برنده - میلاد خسروی (ایران) (۱۸- ۷)

علی زینتی رفاه، برنده - علی شریفی (۱ – صفر)

فینال: لاشا گوبادزه (گرجستان)- علی زینتی رفاه (ایران)



۸۵ کیلوگرم:

ژان بلنیوک (اوکراین)، برنده - علی قیطاسی (۴- صفر)

رابرت کوبلیشویلی (گرجستان) - داود عابدین‌زاده (ایران) برنده (صفر- ۱)

فینال: ژان بلنیوک (اوکراین) – داود عابدین زاده (ایران)

نفرات راه یافته به دیدار پایانی رقابت های کشتی پهلوانی جام تختی

در روز دوم این رقابت های جام تختی در کرمانشاه دیدارهای پهلوانی نیز برگزار شد که در پایان امیر محمدی و جابر صادق زاده به دیدار فینال راه یافتند. نتایج مسابقات نیمه نهایی به شرح زیر است:

احمد میرزا پور ۴ - امیر محمدی ۴



جابر صادق زاده ۶ - سید رضا موسوی ۴

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح دیروز تا کنون کلیه رقابت ها با نظم خوبی در حال برگزاری بوده است و تنها از ظهر امروز به مشکل خوردن تشک B رقابتها برخی از کشتی ها را با وقفه مواجه کرد.

جمعیت بسیار زیادی پشت در استادیوم هستند که جایی برای ورود آنها نیست اما فشار جمعیت باعث شکسته شدن یکی از درهای ورودی و ورود برخی از تماشاگران خارج از ظرفیت سالن به استادیوم شده است.

این موضوع باعث شده که تعداد زیادی از تماشاگرها ایستاده رقابت ها را دنبال کنند.