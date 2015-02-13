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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۲۲

هفته بیستم لیگ برتر؛

پیروزی دشوار تراکتورسازی در قم/ تیم بی سرمربی صبا را برد!

پیروزی دشوار تراکتورسازی در قم/ تیم بی سرمربی صبا را برد!

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در نخستین بازی خود بعد از برکناری رسول خطیبی به بردی دشوار در زمین صبای قم دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار شد که در پایان تیم تراکتورسازی این بازی را ۳ بر ۲ به سود خود پایان داد.

نیمه اول این بازی با حساب ۲ بر صفر به سود تراکتورسازی خاتمه یافت. سامان نریمان جهان(۲۳) و لوسیانو ادینیو(۳۶ - پنالتی) زننده گل‌های تیم تراکتورسازی در این نیمه بودند تا این تیم در پایان نیمه نخست با آرامش به رختکن برود.

در نیمه دوم تیم صبا بهتر ظاهر شد و در دقیقه ۶۰ توسط بادامکی به گل نخست خود رسید. در دقیقه ۶۶ بازی آندرانیک تیموریان دروازه صبا را برای بار سوم گشود اما این پایان کار نبود چرا که در دقیقه ۶۸ بادامکی گل دوم خود و صبا را به ثمر رساند.

تراکتورسازی که هفته گذشته رسول خطیبی را برکنار کرده بود و امروز هم تونی اولیویرا، سرمربی جدید این تیم از جایگاه ویژه بازی دو تیم را نظاره‌گر بود با این برد خارج از خانه ۳۵ امتیازی شد و موقتا جای سپاهان را در رده چهارم جدول رده‌بندی گرفت.

کد مطلب 2494585

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