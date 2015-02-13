به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر پدیده به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد گفت: من فشار زیادی را تحمل کرده بودم و خوشحالم که توانستیم با پیروزی در این بازی از این فشار خارج شوم.

وی ادامه داد: به خاطر فشارهایی که روی من بود خواب نداشتم و برخی اوقات ساعت چهار صبح خوابم می برد. مطمئن باشید فشاری که روی من بود اگر روی هر فرد دیگری بود روزی سه بار سکته می کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: هواداران پرسپولیس در این مدت صبوری کردند و با حمایتی که از ما داشتند باعث شدند که این بازی را با پیروزی پشت سربگذاریم. من این برد را به هواداران صبور پرسپولیس تقدیم می کنم و امیدوارم بتوانیم در دیدارهای آینده به این روند ادامه دهیم.

حمید درخشان در مورد قضاوت علیرضا فغانی در این دیدار و تاثیرش در نتیجه بازی گفت: قطعا در پنج دیدار گذشته ای که ما با شکست پشت سرگذاشتیم نقش داوران غیرقابل انکار است اما در این بازی تاثیری بر نتیجه بازی نداشت و اشتباهی نداشت که بخواهد به ضرر تیمی تمام شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد ارزیابی فنی اش از این بازی گفت: بازیکنان ما دارند به ثبات خوبی می رسند. ما باید از نظر استفاده از بازیکنان به ثبات برسیم. البته سه بازیکن را به خاطر مسائل انضباطی در اختیار نداشتیم. عباس زاده در بازی امروز روی نیمکت حضور داشت اما باید یاد بگیرند که به مسائل اخلاقی و انضباطی اهمیت بدهند. بازیکنی که زحمت می کشد و به ترکیب اصلی می رسد نباید به راحتی این فرصت را از دست بدهد.

حمید درخشان ادامه داد: این را فراموش نکنید که ما تیمی را بردیم که هفته گذشته دست به کار بزرگی زده بود و تراکتورسازی را در خانه اش شکست داده بود. وقتی به مشهد رسیدیم به حرم امام رضا رفتم و از ایشان خواستم کمک کند تا دست خالی به تهران برنگردیم که خدا را شکر می کنم این اتفاق افتاد.

وی در مورد شعارهایی که علیه وی داده می شود و برخی به تشویق علی دایی می پردازند گفت: من به این شعارها عادت کرده ام و می دانم که این عده که پشت نیمکت ما می نشینند از کسی خط می گیرند.

درخشان در پاسخ به این پرسش که آیا منظورتان این است که این هواداران از علی دایی خط می گیرند گفت: من اصلا نمی خواهم اسم کسی را بیاورم اما مطمئنم این افراد از جایی خط می گیرند. برخی بیرون منتظر نشسته اند تا من نتیجه نگیرم و اخراج شوم اما مطمئن باشند که تا آخر ایستاده ام و مبارزه خواهم کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که چه جایگاهی را برای پرسپولیس در پایان لیگ پیش بینی می کنید گفت: من هیچ پیش بینی در این مورد ندارم. برای تیمم هدف و برنامه دارم اما در مورد جایگاه پایان فصل صحبت نمی کنم. فشار زیادی روی من بود و اگر حرکتی در پایان بازی انجام دادم تنها به این خاطر بود این فشار از روی دوشم برداشته شد.