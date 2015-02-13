به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، از حضور حماسی قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: حضور باشکوه و دشمن شکن مردم در راهپیمایی جبهه استکبار را در بهت و حیرت فرو برد و نشان داد حضور مردم برای دفاع از مصالح کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی با وجود برخی مشکلات، هیچ گاه کمرنگ نخواهد شد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار کارکنان نیروی هوایی فرمودند که ملت ایران در پاسخ کسانی که می‌گویند دست ایران بسته است و تیم مذاکره‌کننده به خاطر تحریم‌ها با دست بسته حاضر می‌شود، در ۲۲ بهمن نشان می‌دهد که هر کس بخواهد حقوق ملت ایران را زیر پا بگذارد با ضربه متقابل روبه‌رو می‌شود، بنابراین حضور باشکوه در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن همان ضربه متقابل بود.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور با اشاره به سانسور اخبار راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن توسط برخی رسانه‌های غربی اظهار کرد: البته بسیاری از رسانه‌های جمعی دنیا حضور مردم در راهپیمایی را میلیونی دانستند و جهانیان هم متوجه شدند مردم ایران عزت ملی را فدای مشکلات خود نمی‌کنند.

آیت‌الله حسینی بوشهری به تحلیل یکی از جامعه شناسان آمریکایی درباره نظریه ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: بر اساس اعتراف بیگانگان، نظریه ولایت فقیه در میان نظریات سیاسی جهان هیچ گاه در گذر زمان رنگ نباخته و امروز بسیاری از مردم و آزادیخواهان جهان دل در گرو نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند.

وی با اشاره به سخنان برخی مقامات کشورهای غربی پیرامون تحریم‌ها و مسئله هسته‌ای ایران، تاکید کرد: مردم ایران با وجود نامناسب بودن شرایط آب و هوایی حضور حماسی در راهپیمایی داشتند تا به جهانیان اعلام کنند برای حفظ انقلاب اسلامی و حیثیت دینی خود حاضرند تا آخر در میدان باشند و دنیا بداند که این ملت از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند بلکه آنها هستند که باید در مقابل ایران عقب نشینی کند.

غرب با مشاهده پیشرفت‌های نظام اسلامی مجبور به ادامه مذاکره شد

امام جمعه قم خطاب به سران کشورهای غربی و آمریکا گفت: ما به خاطر تحریم‌های اقتصادی پای میز مذاکره نیامده‌ایم، این شما هستید که پس از مشاهده پیشرفت‌های چشمگیر نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف مجبور به ادامه مذاکره با ایران شدید.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور تمجید و حمایت مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده و حضور حماسی ملت ایران در راهپیمایی را عقبه مهمی برای وزیر امور خارجه دانست و افزود: انتظار داریم وزیر امور خارجه کشورمان و دیگر مسئولان در مذاکره با کشورهای غربی سخنی را که سخن تک تک مردم ایران اسلامی است، بر زبان جاری کنند.

آیت‌الله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات یمن اشاره کرد و افزود: خبرهای خوشی از یمن به گوش می‌رسد. جنبش انصارالله پس از مشاهده نقض توافقنامه از سوی رئیس جمهور این با یک اقدام شجاعانه، کاخ ریاست جمهوری را به تصرف درآورد و بیانیه قانون اساسی صادر کرد و کمیته‌های انقلاب را برای اداره کشور تشکیل داد.

امام جمعه قم ابراز امیدواری کرد که مردم قهرمان یمن بتوانند با همراهی همه گروه‌ها و احزاب، استقلال کشورشان را حفظ کنند.

وی با ذکر سالروز صدور حکم تاریخی حضرت امام در ارتداد سلمان رشدی اظهار کرد: دشمنان می‌خواستند امت اسلام را آزمایش کنند، بنابراین سلمان رشدی را وادار به نوشتن کتاب آیات شیطانی کردند ولی با پاسخ قاطع و کوبنده امام خمینی(ره) مواجه شدند.

به گفته آیت‌الله حسینی بوشهری، سلمان رشدی عامل و مزدور دست‌نشانده بود و کارگردان اصلی این جریان هم مزدوران استکبار و صهیونیست‌ها بودند که امروز هم حضور دارند و خط اسلام هراسی و اسلام ستیزی را دنبال می‌کنند.

امام جمعه قم و نمازگزاران در این نماز عبادی سیاسی با قرائت فرازهایی از صحیفه سجادیه، طلب باران کردند.