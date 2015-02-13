عملکرد پدیده راضی کننده نبود/ نباید تیم ما را به حاشیه ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان پس از شکست یک بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر پرسپولیس به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد گفت: می توانستیم برابر پرسپولیس بهتر باشیم و به امتیاز دست پیدا کنیم اما چند بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم و به همین خاطر نتوانستیم به پیروزی برسیم.

وی افزود: البته بازیکنان جانشین هم نمایش خوبی داشتند و توانستند وظایفشان را به درستی انجام دهند اما به هر حال ما سه هافبک میانی تاثیرگذار را در اختیار نداشتیم و به همین خاطر نتوانستیم بهتر از این باشیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد با اشاره به مشکلات مالی که گریبان تیمش را گرفته است گفت: ما توانستیم بازیکنان داخلی را به این شرایط عادت دهیم و آنها را آماده بازی کنیم اما بازیکنان خارجی ما مشکل مالی داشتند و به همین خاطر در تمرینات روزهای گذشته حضور نداشتند و نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

علیرضا مرزبان با اشاره به این مشکلات مالی گفت: من از مسئولان می خواهم که مسائل و اتفاقات شرکت پدیده را به تیم فوتبال ربط ندهند و اجازه بدهند ما کارمان را انجام دهیم. مطرح کردن این مسائل که آقای تاج گفته اند باید اسم تیم عوض شود به غیر از اینکه تیم ما را به حاشیه ببرد ثمره دیگری ندارد.