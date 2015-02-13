شکست خانگی تیم فوتبال صبای قم برابر تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیستم لیگ بر‌تر فوتبال ایران، تیم فوتبال صبا عصر جمعه در قم میزبان سرخپوشان تراکتورسازی بود و در پایان ۳ بر ۲ مغلوب این تیم شد.

در این مسابقه تیم صبای قم با ترکیب مهرداد طهماسبی، محمد امین آرام طبع، ابوالفضل ابراهیمی (۶۹ محمد حیدری)، محمد اوسانی (۸۴ قاسم اکبری)، غلامحسین بادامکی، فرشید باقری (۸۸ ابراهیم شکوری)، سعید مهدی‌پور، وحید علی آبادی، پیروز قربانی، ایوب کلانتری و حسین کوشکی با هدایت مهدی تارتار به میدان رفت.

در ترکیب تراکتورسازی نیز عیسی اندوی، احمد امیر کامدار (۵۸ فرشاد احمدزاده)، آندرانیک تیموریان، شاهین ثاقبی، خالد شفیعی، فردین عابدینی (۷۱ مهرداد بایرامی)، میرهانی هاشمی، مهدی کیانی، حبیب گردانی، ادینهو و سامان نریمان جهان (۸۳ فرید کریمی) با مربیگری قادر رحیم‌زاده حضر یافتند.

در دقیقه ۲۱ این مسابقه، سامان نریمان جهان در محوطه جریمه صبای قم صاحب توپ شد و با حرکتی عرضی دروازه صبا را هدف قرار داد و ضربه وی در حالی که به نظر می‌رسید مهرداد طهماسبی دید مناسبی روی این شوت نداشت وارد دروازه صبا شد.

در دقیقه ۳۶ این مسابقه، تراکتورسازی صاحب یک ضربه پنالتی شد که لوسیانو ادینهو از روزی نقطه پنالتی برای دومین بار دروازه مهرداد طهماسبی را باز کند و تراکتورسازی را ۲ بر صفر پیش بیندازد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۶۰ مسابقه پاس استادانه ایوب کلانتری پشت مدافعان تراکتورسازی به حسین بادامکی رسید و وی در مصافی تک به تک با عیسی اندوی، با ضربه چیپ دیدنی و کم نظیر توپ را وارد دروازه تراکتورسازی کرد و ورزشگاه را به وجد آورد.

در دقیقه ۶۲ این مسابقه، تراکتورسازی در جناح راست صاحب یک ضربه آزاد شد که آندرانیک تیموریان با ضربه‌ای مستقیم دروازه صبا را هدف گرفت و با وجود واکنش مهرداد طهماسبی، این ضربه به گل سوم تراکتورسازی تبدیل شد.

در دقیقه ۶۸ مسابقه ارسال حسین کوشکی در شلوغی محوطه جریمه تراکتورسازی به محمد اوسانی رسید و ضربه وی با دفع ناقص عیسی اندوی و ضربه تمام کننده حسین بادامکی به گل دوم صبای قم منجر شد تا صبا باز دیگر اختلاف را به یک گل برساند.

احمد امیرکامدار و خالد شفیعی از تراکتورسازی و حسین بادامکی، ایوب کلانتری و سعید مهدی‌پور از صبا اخطاری‌های این مستابقه بودند.

صبا با این شکست در ۵ بازی خود در نیم فصل دوم لیگ بر‌تر موفق به کسب پیروزی نشده و از ۱۵ امتیاز ممکن تنها ۲ امتیاز را به دست آورده است.