هشدار درباره سقوط «عین الاسد»/بازپس گیری جاده مهم در جنوب تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، صباح کرحوت رئیس شورای استان الانبار عراق گفت: برخی کشورهای منطقه ای به دنبال این هستند که پایگاه عین الاسد در 90 کیلومتری غرب الرمادی به دست داعش بیافتد به ویژه که این پایگاه مرکز آموزش نیروهای امنیتی و عشایری و عملیات مشترک علیه داعش تبدیل شده است.

وی افزود: پایگاه عین الاسد خطر بزرگی برای داعش و کشورهای منطقه ای به سبب موقعیت استراتژیک آن و اهمیت زیادش در عملیات نظامی در مناطق غرب الرمادی است.جنگنده های ائتلاف بین المللی در مقابله با داعش موثر عمل نمی کنند.

کرحوت با اشاره به اینکه نبرد در نزدیکی این پایگاه ادامه دارد درباره یورش داعش به آن هشدار داد.

از سوی دیگر کریم النوری مشاور هادی العامری دبیر کل سازمان بدر عراق گفت: ما توانایی ردیابی مناطقی که موشک از آنجا به منطقه الشعله بغداد شلیک می شود را داریم هر چند که شلیک کنندگان بلافاصله مخفی می شوند.

وی افزود: ما قادر به آزاد سازی مناطق کرکوک و صلاح الدین هستیم.

همزمان منابع امنیتی در استان صلاح الدین از بازپس گیری جاده اصلی در منطقه مکیشیفه در ناحیه دجله در جنوب تکریت خبر دادند و افزودند: این جاده 24 ساعت قبل از سوی داعش اشغال شده بود.

به گفته این منابع تجهیزات و نیروهای زیادی از سامراء به ناحیه دجله برای شروع عملیات نظامی و آزاد سازی آن از داعش رسیده است.