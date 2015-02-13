سپاهان در نیمه نخست برابر فولاد پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان از ساعت 17:30 امروز جمعه حساس‌ترین دیدار هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر فوتبال را در ورزشگاه غدیر اهواز آغاز کرده‌اند که این بازی در پایان نیمه نخست با برتری یک بر صفر سپاهان پایان یافت. مهدی شریفی در دقیقه 21 زننده گل سپاهان در این نیمه بود.

دو تیم با شناختی که از یکدیگری داشتند بازی را تهاجمی شروع کردند اما این سپاهان بود که در دقیقه 10 روی ضربه شریفی خطرساز شد. پس از آن نویدکیا دومین خطر را روی دروازه تیم فولاد ایجاد کرد تا فولاد به خود بیاید.

سپاهان مزد حملات خود را در دقیقه 21 گرفت. مهدی شریفی توپی که از راست ارسال شده بود را با ضربه ای دقیقه و سرضرب درون دروازه فولاد جای داد. سپاهان بعد از آن یک بار دیگر خطرساز شد ولی این بار دروازه حریف بسته ماند.

بعد از این اتفاقات فولادی‌ها بهتر ظاهر شدند و روی دروازه حریف فشار وارد کردند اما نتوانستند تا پایان نیمه نخست نتیجه را تغییر دهند تا این نیمه با برتری سپاهان خاتمه یابد.