سرانه مورد نیاز ورزشی در مازندران تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی عصر جمعه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی دلفین ساری اظهار داشت :مجموعه های ورزشی ما به اندازه نیاز استان نیست.

نماینده مردم ساری و میاندورود با بیان این که در کمسیون تلفیق تلاش کرده ایم که سرانه ورزشی مناسب به استان تعلق بگیرد افزود: نیاز استان به مجموعه های ورزشی بسیار زیاد است.

وی تاکید کرد: با توجه به پتانسیلهای زیاد مازندران در زمینه های مختلف ورزشی پروژه های نیمه تمامی که در دولت قبل کلنگ زنی شده و اجرا نشده زیاد است که باید یک تصمیم اساسی برای اجرای این پروژه ها گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: در دولت قبل بدون در نظر گرفتن اعتبارات پروژه ها کلنگ زنی شده و نتیجه آن ایجاد توقع در بین مردم بوده است که چرا این پروژه ها بهره برداری نمی شود.

دامادی با اشاره به پروژه ناتمام ماهفروجک افزود: انتظار داریم این پروژه زودتر افتتاح شود تا خودمان هم بتوانیم از آن استفاده کنیم قبل از آن که نوه های ما از آن استفاده کنند.

دامادی متذکر شد: باید به این مجموعه و مجموعه های ورزشی دیگر کمک شود تا در اعطای وامها و بازپرداخت مشکل نداشته باشند و سرمایه گذاران خصوصی با اشتیاق و بدون دغدغه در زمینه های ورزشی سرمایه گذاری کنند.

در ادامه این مراسم سرمایه گذار مجموعه ورزشی دلفین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:سرمایه گذاری این مجموعه از سال ۸۶ شروع و سال ۹۳ به بهره برداری رسید.

عباس محمد قلی نژاد زمین مجموعه ورزشی را ۴۳۰ متر مربع و مساحت ساخت را ۱۲۰۰ متر مربع اعلام کرد.

وی اعتبار اختصاص یافته برای ساخت مجموعه را سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: تمامی هزینه ها شخصی بوده و فقط ۴۷۰ میلیون تومان وام ورزشی از سازمان تربیت بدنی دریافت کرده ام.

وی بابیان این که در ساخت و تجهیز مجموعه دلفین با موانع و مشکلات بسیار روبرو بوده تصریح کرد: بسیاری از وسایل از کشورهای آلمان، انگلیس و چین وارد شده است که تمام استخر این مجموعه از سیستم گرمایشی، دمای آب و روشنایی و هومشمند اداره می شود ...

محمد قلی نژاد با بیان این که به دلیل نبود تعامل بین مسولین در استان و وزارت ورزش و جوانان دچار مشکلات زیادی شده افزود:وزارت ورزش و جوانان وام مورد نیاز را تصویب می کند در حالی که بانکها در پرداخت آن تعلل می کنند.

وی خاطر نشان کرد: از وام تصویب شده فقط ۱۰ درصد دریافت شده است که برای دریافت آن هم ۵۰ میلیون هزینه کرده ام و کسورات وام هم بسیار زیاد است.

وی ابراز داشت : اسکلت بندی ساختمان فقط ۴۸۰ میلیون تومان هزینه دربرداشته در حالی که کارشناس بانک ملی در قیمت گذاری برای دریافت وام آن را فقط ۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده بود.

محمود قلی نژاد خاطرنشان کرد: بدهکاری من به مردم و بانکها بسیار زیاد است و این درحالی است که مدیران قبلی ورزش و جوانان استان هیچگاه در ساخت این مجموعه بازدیدی نداشتندتا با آمدن حبیب حسین زادگان پی گیری ساخت این مجموعه جدی تر شد و مدیریت جدیددر چندین مرحله از مراحل ساخت و اتمام بازدید کرد.

وی گفت : این مجموعه برای ۴۷ نفر اشتغال زایی داردکه در سانس آقایان و خانمها خدمات دهی می کند.