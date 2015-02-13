افتتاح ۳۱۱ پروژه ورزشی دهه فجر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی عصر جمعه در مراسم افتتاح سالن ورزشی روستای نوذرآباد نکا افزود: روستاها وشهرهای ما استعدادهای بسیار خوبی در حوزه ورزش وجوانان دارد و افتخار می کنم که ورزشکاران استان افتخارهای بسیاری را که کسب می کنند.

وی بیان داشت: شرق مازندران محبوبیت زیادی در حوزه ورزش دارد که باید نگاه ویژه ای نسبت به این محوبیت ها داشته باشیم.

وی افزود: امروز ورزش باید در حوزه اقتصاد واستغال جایگاه خویش را حفظ کند چرا که هم به عنوان سرگرمی، فرصت های شغلی، منبع درآمد واقتصاد منطقه را رقم زند واز این طریق می تواند از آسیب های اجتماعی به جوانان شود و در تمامی استان ها به دنبال این هستیم توسعه ورزشی را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهیم چرا که این پتانسیل نه تنها در شهر بلکه در درون روستاها نهفته لذا باید بیشترین بهره را از این امر برد.

هاشمی تصریح کرد: هم اکنون پس از گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی باید قدردان نظام باشیم چرا که در دهه فجر امسال شاهد افتتاح وبهره برداری از ۳۱۱ پروژه ورزشی کوچک، متوسط وبزرگ در حوزه شهری وروستایی بودیم.

رحیم قاسمی طوسی فرماندار نکا نیز گفت: توسعه بخشی از زندگی محسوب می شود که این مقوله در حوزه ورزشی نباید ناکام بماند و امروز توسعه در زمینه فراهم کردن زیر ساخت های ورزشی به عنوان ارزش قلمداد می شود.

این سالن ورزشی با مساحت ۷۲۰ متر مربع در دو حوزه سالن ورزشی وساختمان اداری بعد از گذشت هشت سال از آغاز کلنگ زنی با اعتبار ۴۸۰ میلیون تومان با مشارکت وهمکاری خیرین واداره ورزش وجوانان افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.