امروز متعلق به گسترش فولاد نبود/ کمالوند با نقی زاده خصومت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خداکرم عصر جمعه بعد از تساوی تیمش برابر نفت مسجدسلیمان در هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشور به خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریزی گفت: با توجه به اردوی خوبی که برگزار کردیم به شرایط آرمانی رسیدیم و در بازی های قبلی نیز با اینکه نتیجه مناسب نمی گرفتیم ولی عملکرد فنی خوبی داشتیم ولی امروز اصلا خوب بازی نکردیم.

وی با بیان اینکه امروز نمی توانم در خصوص بازی حرفی بزنم چراکه به چیزی که می خواستیم نرسیدیم، افزود: حریف ما بازی را کاملا بسته بود و برای یک امتیاز وارد زمین شده بود.

خداکرم با تاکید بر اینکه اگر بازی دیروز برگزار می شد شرایط به نفع ما می شد، ادامه داد: ولی بارش برف اجازه بازی کردن را نداد و باعث شد حریف یک روز بیشتر در تبریز بماند و استراحت کند.

وی با بیان اینکه تیمش مشکل تهاجمی ندارد، گفت: ما در بحث دفاعی مشکل داریم و ما بعد از بازی با تراکتورسازی اولین مسابقه ای بود که گل نمی زدیم.

مربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز در خصوص علیرضا نقی زاده ملی پوش تیم امید کشورمان نیز که چند بازی است در لیست ۱۸ نفره قرار ندارد، اظهار داشت: کمالوند با نقی زاده خصومت شخصی ندارد و فقط به این خاطر در لیست قرار ندارد که دیگر بازیکنان هماهنگ تر از وی هستند و آنها در اردوی ترکیه حضور داشتند.

لازم به ذکر است که دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان در رقابت های هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشورمان بعد از ۹۰ دقیقه عملکر نه ندان مورد قبول به نتیجه صفر بر صفر رسیدند.