بازی با تیم های ته جدولی خیلی سخت است/ از نتیجه راضی ام

به گزارش خبرنگار مهر، بهرز مکوندی عصر جمعه بعد از تساوی تیمش در برابر گسترش فولاد در جمع خبرنگاران گفت: بازی اصلا جالب نبود و چنگی به دل نزد ولی من از نتیجه راضی ام چراکه بازی دو تیم ته جدولی لیگ بود که در تبریز برگزار می شد.

وی با اشاره به اینکه از گسترش فولاد و سرمربی این تیم شناخت کاملی داشت، اظهار کرد: در دقایقی از بازی خوب بودیم و با بستن بازی و نیز کنترل حرکات حریف موفق شدیم صاحب موقعیت های گل نصف و نیمه شویم.

مکوندی با بیان اینکه ما به مهاجمان تیم تبریزی اجازه ندادیم دفاع ما را دور زنند، افزود: ما نگاه و هدف اصلی مان در این بازی شکست نخوردن بود که به آن رسیدیم.

لازم به ذکر است که دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان در رقابت های هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشورمان بعد از ۹۰ دقیقه عملکر نه ندان مورد قبول به نتیجه صفر بر صفر رسیدند.