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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۱۶

مکوندی بعد از کسب یک امتیاز در تبریز:

بازی با تیم های ته جدولی خیلی سخت است/ از نتیجه راضی ام

بازی با تیم های ته جدولی خیلی سخت است/ از نتیجه راضی ام

تبریز – سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: بازی با تیم های ته جدولی در نیم فصل دوم خیلی سخت است چراکه هر بازی حکم فینال برای سقوط و عدم سقوط به دسته یک را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرز مکوندی عصر جمعه بعد از تساوی تیمش در برابر گسترش فولاد در جمع خبرنگاران گفت: بازی اصلا جالب نبود  و چنگی به دل نزد ولی من از نتیجه راضی ام چراکه بازی دو تیم ته جدولی لیگ بود که در تبریز برگزار می شد.

وی با اشاره به اینکه از گسترش فولاد و سرمربی این تیم شناخت کاملی داشت، اظهار کرد: در دقایقی از بازی خوب بودیم و با بستن بازی و نیز کنترل حرکات حریف موفق شدیم صاحب موقعیت های گل نصف و نیمه شویم.

مکوندی با بیان اینکه ما به مهاجمان تیم تبریزی اجازه ندادیم دفاع ما را دور زنند، افزود: ما نگاه و هدف اصلی مان در این بازی شکست نخوردن بود که به آن رسیدیم.

لازم به ذکر است که دو تیم گسترش فولاد و نفت مسجدسلیمان در رقابت های هفته بيستم ليگ برتر فوتبال کشورمان بعد از ۹۰ دقیقه عملکر نه ندان مورد قبول به نتیجه صفر بر صفر رسیدند.

کد مطلب 2494615

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