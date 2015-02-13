ادعایی در مورد آشپزخانه ۱۷۷میلیونی یک مدیر و پاسخ استاندار لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تاکیدات استاندار لرستان برای تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان در شهرستانها و بخشهای مختلف استان به منظور بررسی میدانی مشکلات، این شورا امروز به بخش محروم زاغه از توابع شهرستان خرم آباد رفت.

جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان به دلیل نبود سالن اجتماعات مناسب در مرکز بخش زاغه در محل سالن یکی از مدارس این بخش با حداقل امکانات به لحاظ سیستم صوتی، میز و صندلی مناسب و ... برگزار شد تا یکی از تقاضاهای مسئولان بخش مساعدت استاندار لرستان برای احداث سالن اجتماعات مناسب در محل بخشداری باشد که مورد تایید هوشنگ بازوند قرار گرفت.

در این جلسه موضوع آشپزخانه ۱۷۷ میلیون تومانی خانم یک مدیرکل از سوی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی مطرح و با واکنش استاندار لرستان مواجه شد.

ایرج عبدی در سخنانی مدعی شد: وقتی احداث مصلای نماز جمعه شهر زاغه گیرِ ۱۰۰ میلیون تومان است برای تزئین آشپزخانه خانم یک مدیرکل در مرکز لرستان ۱۷۷ میلیون تومان از محل بیت المال هزینه شده است.

این سخنان نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با واکنش استاندار لرستان مواجه شد. هوشنگ بازوند با بیان اینکه در مورد هزینه ۱۷۷ میلیون تومانی مطرح شده از سوی نماینده مردم خرم آباد باید مشخص شود که مدیر مورد نظر چه کسی است، اعلام کرد: مطمئن باشید از محل اعتبارات استانی چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی تصریح کرد: ما هیچ گونه اعتباری بابت تجهیز مهمان سرا، خانه سازمانی، آشپزخانه و ... به هیچ دستگاهی نداده و نمی دهیم.

استاندار لرستان ادامه داد: در این راستا معاون برنامه ریزی استانداری لرستان مامور می شود که ظرف ۴۸ ساعت بررسی کند رقم ادعایی از کجا و چه محلی صرف شده و البته این حق برای مدیرکل مورد نظر نیز محفوظ است که توضیحات خود را ارائه کند.

بازوند با بیان اینکه این موضوع به طور ویژه پیگیری می شود ادامه داد: در صورت اثبات این موضوع به طور قطع برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

یکی دیگر از حواشی این جلسه به استقرار آمبولانس مرکز بهداشت زاغه در شهرستان خرم آباد به دلیل نداشتن راننده ارتباط داشت تا استاندار لرستان به شوخی بگوید که ۱۰۰ نفر دور یک میز جمع شده اند تا مشکل یک راننده را حل کنند!

هوشنگ بازوند در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه مرکز اورژانس زاغه دارای آمبولانس است، تاکید کرد که با توجه به نزدیکی به ایام نوروز و قرارگیری زاغه در مسیر ترانزیت شمال - جنوب مشکل راننده آمبولانس مرکز بهداشت زاغه نیز باید هرچه سریعتر حل شود.

نبود دندان پزشک در بخش زاغه از دیگر مشکلاتی بود که از سوی مسئولان این بخش مطرح شد تا کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اعلام اینکه دندان پزشک سه روز در هفته در مرکز بخش مستقر است، آمار کشیدن ۱۱۰ دندان را به عنوان سند حرفهای خودش بیاورد!

استاندار لرستان نیز با تاکید بر لزوم رفع مشکل دندان پزشک در بخش زاغه در واکنش به سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با این اظهارات مسئولان امر و با توجه حضور دندان پزشک تنها در سه روز از هفته مردم نباید در طول مابقی هفته دندان درد بگیرند؟

موضوع فوت یکی از فامیل های نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ساکن در بخش زاغه و اعزام وی به مرکز استان با ماشین شخصی به دلیل نبود آمبولانس از دیگر حواشی مطرح شده در این جلسه بود.

ایرج عبدی در این رابطه گفت: با توجه به نبود آمبولانس در درمانگاه بخش زاغه اقوام بیمار مجبور می شوند که با ماشین شخصی خودشان اقدام به جابجایی بیمار به مرکز استان کنند و در نهایت این فرد جان خود را از دست می دهد.

این سخنان نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با واکنش مسئول مرکز بهداشت زاغه مواجه شد تا وی بگوید که این مرکز با توجه به وجود آمبولانس در مرکز اورژانس مشکلی برای جابجایی بیماران ندارد و بیمار مورد نظر نماینده با رضایت شخصی و اثر انگشت و امضای خانواده وی با ماشین شخصی منتقل شده است.