اعتبارات جاری لرستان افزایش یافت/پیگیری برای تامین حق بدی آب وهوا

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در حاشیه سفر به بخش زاغه در گفتگو با خبرنگاران به تخصیص اعتبارات استانی لرستان طی امسال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته بیش از ۶۸ درصد اعتبارات استانی لرستان طی امسال تخصیص یافته است.

بازوند همچنین به اعتبارات پروژه های سفر هیئت دولت به لرستان و اعتبارات ملی و ملی استانی شده لرستان نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این اعتبارات نیز به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص پیدا کرده است.

وی همچنین به بودجه استان لرستان برای سال آینده اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با پیگیری نمایندگان در این زمینه به خصوص در بخش اعتبارات ماده ۱۸۰ وضعیت مطلوبی داریم و امیدواریم بدون هیچ گونه نگرانی بتوانیم تخصیص این اعتبارات را بگیریم.

استاندار لرستان همچنین به وضعیت اعتبارات جاری استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه استان لرستان طی امسال و سال گذشته با مشکلات عدیده ای مواجه بود و این امر نیز به دلیل پایین بودن پایه اعتبارات جاری لرستان نسبت به استانهای دیگر است.

بازوند با بیان اینکه طی امسال با همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری های خوبی را برای افزایش اعتبارات جاری استان در بودجه ۹۴ داشته ایم گفت: علی رغم اینکه لرستان در لایحه بودجه در بحث رشد اعتبارات جاری در کشور رتبه اول را دارد ولی هنوز نگرانی های جدی در این رابطه وجود دارد که باید با صرفه جویی زمینه استفاده مطلوب از این اعتبارات را فراهم آورد.

وی همچنین به پیگیری برای دریافت اعتبارات مربوط به حق بدی آب و هوای کارکنان دولت در لرستان اشاره کرد و گفت: در این رابطه نامه ای را تنظیم کرده و برای دریافت این اعتبارات به هیئت دولت ارسال کردیم ولی متاسفانه به دلیل بار مالی این درخواست تصویب نشد.

استاندار لرستان یادآور شد: در سفر معاون اول رئیس جمهور در این زمینه رایزنی هایی با دکتر جهانگیری صورت گرفت و قول ارائه گزارشی از استان لرستان در جلسه هیئت دولت در اواخر اسفند و یا اوایل فروردین به ما داده شده که در این جلسه علاوه بر ارائه گزارش مصوبات سفر هیئت دولت موضوع تامین ۱۲ میلیارد تومان اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حق بدی آب و هوای استان را مطرح خواهیم کرد.