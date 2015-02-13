قضاوت داور در شکست تیم فوتبال صبا مقابل تراکتور سازی موثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار شامگاه جمعه پس از شکست تیمش برابر تراکتورسازی تبریز در هفته بیستم لیگ بر‌تر فوتبال اظهار داشت: در مسابقه امروز در شرایطی بازنده شدیم که حق تیم ما ضایع شد و سوال من این است که چه کسی پاسخگوی حقوق از دست رفته تیم صبای قم است در حالی که ما هر هفته این مسئله را تکرار می‌کنیم و کسی جوابی به ما نمی‌دهد.

وی افزود: برنامه ما در این مسابقه، بازی تاکتیکی و کسب پیروزی به هر قیمتی بود و اگر در ۵ دقیقه پایانی بازی رو به بازی مستقیم یا ارسال از جناحین آوردیم به دلیل اقتضائات بازی بود.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم درباره وضعیت داوری مسابقه صبا و تراکتورسازی گفت: داورانی که تازه پا به لیگ بر‌تر گذاشته‌اند را در مسابقات صبا آزمایش می‌کنند و من از آقایان سوال می‌کنم که آیا جرئت دارند این داوران را برای بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال بگذارند.

تارتار بیان داشت: همین ناداوری‌ها سبب شده صبا به جای اینکه رشد کند و در جمع مدعیان قرار بگیرد خطر سقوط را احساس کند و این درست نیست که یک داور بگوید صبا که نه قهرمان می‌شود و نه سقوط می‌کند پس هر طور که می‌خواهیم برای صبا قضاوت کنیم.

وی تصریح کرد: مدافع تیم تراکتورسازی در نیمه نخست باید کارت قرمز می‌گرفت که اگر این کار انجام می‌شد جریان بازی به سود ما تغییر می‌کرد البته من از بازیکنان تیمم راضی هستم و عملکرد خوبی داشتند اما متاسفانه اشتباهاتی فردی داشتیم که باید آن‌ها را جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: صبا در این مسابقه ۳ بازیکن موثر خود را در اختیار نداشت و غیبت همین نفرات دست ما را بسته بود و این تاوان جوانگرایی ماست و باید این جوانگرایی انجام شود تا چهره‌های جوان به تیم ملی برسند.